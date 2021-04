“El Gobierno de Argentina le solicitará a Colombia el aval para desmontarse de la Copa América”

La Copa América 2021 genera noticias a diario. Y este jueves, se conoció que Argentina estaría considerando seriamente declinar la organización del torneo de selecciones de la Conmebol, cuya sede tiene adjudicada a nuestro país.

Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, contó en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ las razones de los argentinos para tomar dicha determinación.

“Tuve la oportunidad de hablar con mi fuente, y me dijo que si ya estaba enterado, me dijeron que le siguiera la pista que si no lo han hecho, estaban por hacerlo: el Gobierno de Argentina le solicitará o, de pronto, ya le solicitó a Colombia, el aval para ellos desmontarse de la Copa América y que Colombia la haga en su totalidad”, afirmó Hernández Bonnet.

La Copa América se jugará entre el 13 de junio y el 10 de julio y en días pasados tanto el presidente Iván Duque y Ernesto Lucena, ministro del Deporte, aseguraron que la Copa América se encontraba firme en nuestro país, más allá de las complicaciones propias de la pandemia del coronavirus.

A esto, Hernández Bonnet agregó que “estamos pendientes, pero salta la otra inquietud, ¿le interesa a Colombia hacerla completa? Sin dudarlo, dicen las personas a las que le hemos preguntado, que están preparados para hacerla al 100 por ciento”.

"El tema ya va caminando entre los Gobiernos, esos son los ecos que se han dado después de la noticia", comentó nuestro director general.

Por último, Ricardo Orrego, también en el mismo espacio mencionó que ya habría otras cuatro ciudades listas en nuestro país, para albergar la Copa América.

“Tan preparados estarían en Colombia que ya está claro que serían cuatro ciudades más las que se activarían como subsedes, Ibagué sería sede y las otras tres serían Manizales, Pereira, Armenia”, finalizó Orrego.

Cabe indicar que en territorio argentino se tienen dispuestas las sedes de Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba.