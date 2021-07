La tanda de penaltis en el partido entre Argentina y Colombia sigue siendo tema de conversación y ahora Emiliano Martínez, el protagonista para los 'gauchos' de aquella noche, habló sobre lo ocurrido.

Las palabras que utilizó 'Dibu' contra los jugadores del combinado nacional se volvieron virales en todos los lugares donde se siguió el compromiso válido por las semifinales del torneo.

Sobre esto, el guardameta habló con 'Olé', tras dejar atrás los festejos del título de la Copa América: "En la cancha se deja todo para ganar, se hace lo imposible para ganar. Yo hice lo posible para mi país y mis compañeros, de lograr ese objetivo. Vi el nerviosismo en ese momento y quedó ahí".

Además, en la charla reveló que le escribió a Yerry Mina para "disculparse" por lo que pasaba en las redes sociales y las críticas que le llegaron a los jugadores de la 'tricolor'.

"Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional", resaltó.

El argentino también recibió críticas en su contra por parte de los aficionados y algún sector de la prensa internacional y a este tema tampoco fue ajeno.

"Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo y lo utilicé. A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el farandulero...", aseveró.

Tras dejar a Colombia en el camino, Argentina derrotó a Brasil en la gran final y los festejos no se hicieron esperar. Ahora, el jugador espera seguir con el buen nivel mostrado en el Aston Villa, su equipo.