El Pibe Valderrama criticó a la Selección Colombia en un video

Carlos 'El Pibe' Valderrama, histórico jugador de la Selección Colombia, criticó duramente al combinado nacional por la igualdad 2-2 frente a Argentina, el pasado martes, por la octava fecha de la Eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar 2022.

"Mi hermano, el fútbol está inventado, no inventemos que el fútbol está inventado. Y pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia. Ojo a la jugada, cambia el técnico”, dijo Valderrama en su canal oficial de YouTube, criticando el planteamiento de Reinaldo Rueda para enfrentar a los 'albicelestes'.

"Ojo, tenemos cinco goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, 'Rafa' Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos... Vamos a jugar de local, venimos de jugar bien con dos delanteros y de local jugamos con un delantero. No lo entiendo, por eso empiezo con esta vaina", sentenció el 'Pibe'.

Finalmente, el exjugador de la Selección Colombia, dijo: "¿Por qué de local jugamos con un delantero, teniendo cinco goleadores? Lo que digo yo, cuando uno juega mal merece perder. Seguro, Colombia no puede jugar así, Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol. Pero no inventemos que el fútbol está inventado. A veces pasa, sí, cuando uno juega mal y le dan premios que no se merece, porque en verdad no se merecía el empate el equipo colombiano".