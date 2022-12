'El Pibe' Valderrama solo se ve parecido con James porque jugaron "con la 10"

"En lo único que nos parecemos es que jugamos con la diez. James es zurdo, yo diestro; él es más rápido, yo soy más tranquilo. Somos jugadores totalmente diferentes", declaró Carlos Valderrama en una entrevista con la página oficial de la Copa América Chile 2015.

En la misma línea, al ser consultado por otros dos iconos del fútbol de su país, el exfutbolista Faustino Asprilla y el punta Radamel Falcao García, 'El Pibe' Valderrama no dudó en elegir a su compañero como el mejor delantero colombiano de todos los tiempos.

"No hay dudas, para mí Falcao está haciendo cosas importantes, pero Faustino fue el mejor", señaló.

Sobre la selección que dirige el argentino José Pékerman, manifestó que es candidata a conquistar el título, el próximo 4 de julio.

"Colombia no puede cambiar su identidad, no podemos perder esa alegría a la hora de jugar, eso nos identifica y no podemos perder eso", subrayó.

Ante la recurrente comparación entre los argentinos Diego Maradona y Lionel Messi, se decantó por el exfutbolista. "Yo soy del Diego, Messi es Messi, pero Maradona es Maradona" enfatizó.

Para 'El Pibe', en la edición 44 de la Copa América que comenzará este jueves destacarán tres jugadores: James, Messi y Neymar.