El pupilo contra el maestro: Paolo Guerrero podría enfrentarse a Chile, dirigida por Reinaldo Rueda

El delantero y capitán de la Selección de Perú admitió, este lunes, que “sería lindo” enfrentarse contra el técnico colombiano, quien lo dirigió en 2017, en Flamengo de Brasil, en los cuartos de final de la Copa América.

El capitán y goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero, afirmó este lunes en Sao Paulo que la aplastante derrota del sábado por 0-5 contra Brasil no le provocó "decepción", porque el fútbol da "revanchas" como la que tendrán el sábado por los cuartos de final de la Copa América 2019.

"No siento decepción porque el fútbol da revancha. Decepción no está dentro de nuestro contexto, frustración sí, pero no decepción. El fútbol da revanchas y tenemos la oportunidad de reivindicarnos", declaró Guerrero en rueda de prensa después del entrenamiento en el estadio Pacaembú, de Sao Paulo.

Perú, que sin jugar clasificó el domingo para los cuartos de final, entrenó este lunes en Sao Paulo con las novedades del trabajo diferenciado del zaguero Carlos Zambrano, resentido, y del atacante Raúl Ruidíaz, todavía sin debutar, además de la ausencia por "precaución" del experimentado Jéfferson Farfán, como citó Guerrero.

El también goleador del club brasileño Internacional de Porto Alegre se refirió a la derrota ante Brasil, que puso en jaque la clasificación peruana a los cuartos de final al dejarlos dependiendo del resultado de terceros en el Grupo B.

"Como todos los peruanos nos duele perder de esta manera, pero tenemos un grupo competitivo, somos un grupo ganador que rápidamente se repone y tenemos una revancha el día sábado, para hacer las cosas mejor, corregir los errores más allá de que el 'profe' (el argentino Ricardo Gareca) pueda hacer algunos cambios", apuntó.

De acuerdo con el ídolo peruano, "este grupo se repone, pero el que tiene que analizar todo esto es el 'profe'. Él es el que decide" y "demos buscar ahora un resultado favorable para avanzar".

"El grupo siempre ha sido unido, se mantiene unido y tiene que ser muy fuerte. Soy el capitán y el grupo está muy unido, todavía más con esta derrota y por eso nos duele que se digan cosas", añadió Guerrero sobre los rumores de una posible ruptura dentro del grupo tras la goleada, situación que el delantero negó vehementemente.

El delantero señaló que todos los jugadores se solidarizaron con el portero Pedro Gallese, que tuvo un error garrafal que le costó el segundo gol a Perú frente a Brasil y a pesar de haberle atajado al final un penalti a Gabriel Jesús encajó cinco tantos y no tuvo su mejor tarde el sábado.

"En este grupo todos se sienten identificados, todos conversamos mucho y nosotros mismos nos fortalecemos. No solo yo como capitán, sino todo el grupo le da la confianza, nos ha salvado mucho otras veces, ha sido figura", expresó.

De igual manera, Guerrero se refirió al clima hostil del sábado en la Arena Corinthians, un estadio en el que actuó cuando defendía al popular equipo de Sao Paulo.

"El abucheo es normal por ser jugador del rival de Brasil", aseveró Guerrero, para quien es indiferente jugar como único atacante o acompañado por otro delantero. "No hay diferencia, solo o acompañado yo voy a acomodarme a lo que el 'profe' quiere y pide".

El artillero valoró también el encuentro que tuvieron los jugadores con los familiares que acompañan al seleccionado peruano en Brasil.

"Ayer (domingo) el 'profe' nos dio día libre para estar con nuestras familias para que ellos nos apoyasen en este momento y eso nos da motivación", citó.

Gareca alista en Sao Paulo el que será su equipo titular para la próxima fase del torneo, cuando Perú juegue el sábado en la ciudad de Salvador ante el primero del Grupo C, rival que saldrá del partido este lunes en Río de Janeiro entre las selecciones de Chile, primero con seis puntos, y Uruguay, segundo con cuatro unidades.

"Hay una rivalidad histórica con Chile, pero tenemos que prepararnos para lo que se viene, sin importar el rival, es prepararnos psicológicamente para cualquiera", comentó Guerrero.

No obstante, admitió que "sería lindo" enfrentarse al 'profe' Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de Chile, con el que ya trabajó en su paso por el club brasileño Flamengo de Río de Janeiro, "pero Uruguay es otro rival que puede ser difícil", completó.

