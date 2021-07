Emiliano Martínez se pronunció y habló de la polémica en los penaltis contra la Selección Colombia , en las semifinales de la Copa América .

“En el fútbol se dicen muchas cosas y todo queda dentro de la cancha. No voy a pensar si me escuchan o no me escuchan, yo siempre jugué igual y eso es totalmente normal”, afirmó de entrada, en rueda de prensa, este viernes.

Además, confesó que: “Estudiamos al rival con el entrenador de arqueros y en ese momento vi cómo se paraban, yo sabía que les gustaba mirar y esperar hasta el final y fue sólo impulsarme bien y tener mi noche”.

Por último, Martínez señaló que tiene una buena relación con David Ospina, con quien fue compañero en el Arsenal, de Inglaterra.

Publicidad

“Tengo buena relación con Ospina y lo felicité contra Uruguay. Colombia venía de ganar en los penales y estaban confiados, por eso era un momento duro, porque o ganas o te vas”, finalizó.