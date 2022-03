Emiliano Martínez: “Después de lo de la Selección Colombia, solo sentía que tenía que llorar”

Emiliano Martínez tiene un antes y un después en su carrera luego de atajar unos penaltis en la definición de las semifinales de la Copa América más reciente, contra la Selección Colombia, y eso le causó miles se sentimientos, que en las últimas horas confesó.

“En ese momento yo estaba llorando. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. Luego de lo de Colombia, solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me preguntaban que porqué lloraba si estamos en la final”, afirmó de entrada.

Además, el ‘Dibu’, como se le conoce al arquero argentino, contó que tras su brillante actuación frente a la ‘tricolor’, su reconocimiento aumentó y no podía creerlo.

“Me explotaron las redes sociales después eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme, porque pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día. Miles de comentarios, entrevistas y yo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga”, agregó en una entrevista con Ben Foster.

¿Qué pasó en aquella tanda de penaltis entre Argentina y Colombia, en la Copa América 2021?

Emiliano Martínez le habló a varios de los futbolistas de la ‘tricolor’, para ponerlos nerviosos, y lo logró, consiguiendo atajarle los remates a Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.