“Emiliano no es así, es un 'pibe' serio, yo lo desconocí cuando hablaba a los rivales y todo eso"

Alberto Martínez es el padre del arquero de la Selección de Argentina Emiliano Martínez, figura de la clasificación de la ‘albiceleste’ a la gran final de la Copa América tras dejar en la definición por penaltis a la Selección Colombia.

‘Beto’ como lo conocen sus más allegados, habló con ‘ESPN’ y reveló que se sorprendió de ver la actitud de su hijo:

“‘Emi’ no es así, es un pibe serio. Yo lo desconocí cuando hablaba a los rivales y todo eso, yo no lo podía creer. Se ve que tenía un poquito de onda con ellos dos (Mina y Borja). A Cuadrado no le dijo nada, con Cardona murmuró un poquito, pero no le dijo muchas cosas. A los otros dos, sí. Porque Mina fue el que lo había golpeado la vez pasada. y al otro que estaba afuera, se ve que estaba boqueando (calentando con palabras) o algo por estilo porque 'Emi' le decía tu estás boqueando afuera. Y cuando le decía, “Estás nervioso, estás nervioso” pensé que me estaba hablando a mi”, dijo Martínez padre.

El progenitor del arquero también contó una anécdota de la tensión que vivió en el momento de la definición: “Tengo una mesa ratonera (mesa de centro de sala) junto al comedor y en una de las patadas la rompí. Vivo solo y tranquilo, nadie me dijo nada por dañarla”.

‘Beto’ también contó lo que habló con su hijo después de la clasificación a la final: “Cuando terminó el partido me llamó. Siempre que se acaba el juego va al vestuario y me habla. Yo estaba medio partido, después me dijo gordo, festejá, esto es todo tuyo, bueno, me terminó de partir y entonces lo dejé tranquilo. A las cuatro de la mañana volvió y me llamó y me dijo que estaba jugando cartas con los amigos, me mandó un par de foticos y le dije disfrútalo vos también”.

El papá de la figura del partido de semifinal en Brasilia, también se refirió a la publicación que Lionel Messi sobre su hijo: “La foto de ayer con Messi fue impresionante. Yo tengo una anécdota de que una vez ‘Emi’ dijo que él se iba a poner muy contento si ganaba la Copa para Messi y no tanto para él. Lo iba festejar más ganándola Messi que ganándola él. Por eso yo sé que ese abrazo fue muy fuerte”.