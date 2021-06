En Argentina, no quieren que Colombia sea el rival de su selección, en cuartos de la Copa América

Cada vez falta menos para terminar la fase de grupos de la Copa América. Razón por la que, poco a poco, se comienzan a definir las selecciones clasificadas. Entre ellas, ya está Argentina.

La 'albiceleste', que empató con Chile y venció a Uruguay y Paraguay, piensa en los cuartos de final. Así lo palpitan en su país, donde hablan de quién sería un rival complicado, en cuartos de final.

En 'TyC Sports', el periodista Gastón Recondo hizo referencia a la Selección Colombia. Si bien la 'tricolor' no ha obtenido los resultados esperados, para él, sería un duro contrincante.

"Colombia no me gusta. Nos ganó en la pasada Copa América, con un plantel similar a este. Además, es un equipo que genera muchas ocasiones de gol. Que no las concrete, ya es diferente, pero siempre es peligroso", afirmó.

Hasta el momento, no se conocen los cruces de la próxima ronda del torneo de selecciones. No obstante, se debe resaltar que clasifican los cuatro primeros de cada grupo.