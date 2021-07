En inglés, italiano, y alemán: varios clubes del mundo felicitaron a Colombia por su tercer lugar

🥉🇨🇴

Complimenti ai nostri Cafeteros Duván e Lucho e alla #Colombia per il terzo posto in #CopaAmérica! 🤩



Congrats to our Cafeteros #Zapata and #Muriel and to @FCFSeleccionCol on claiming third place in the @CopaAmerica! 💪#GoAtalantaGo

📸 @ duvanzapata91 / @Luisfmuriel09 pic.twitter.com/gx4NceAjt2