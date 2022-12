Ernesto Lucena: “Fue sorpresivo que nos respondieran tan rápido que no aplazaban la Copa América”

La Copa América 2021 ya no va en Colombia, tal y como se confirmó en la noche de jueves, y Ernesto Lucena habló de las sensaciones que dejó esa determinación por parte de la Conmebol.

Copa América 2021: la Conmebol sacó de la 'cancha' a Colombia y Argentina se quedó con toda la torta

Publicidad

“Nosotros veníamos trabajando con la Conmebol, con las autoridades que ellos designaron para la Copa, esta semana hicimos reuniones de salud, de temas de seguridad alrededor del evento, por esa razón ayer en una reunión con el señor Presidente salió la idea con base en tener ese equilibrio entre salud y reactivación económica de solicitar el aplazamiento, sorprendidos que casi una hora después de exponerlo nos contestaran y realmente pensábamos que había una posibilidad independiente del calendario internacional, de tener una Copa América con público, con más del 50 por ciento. Estos eventos en medio de una pandemia tienen que colaborar a la economía a los empresarios que hoy se nos cierra esta puerta, no perdemos esperanza, seguimos trabajando, pero sí fue sorpresivo que nos respondieran tan rápido”, afirmó de entrada el ministro del Deporte.

Además, Lucena afirmó que la principal causa de que el certamen internacional no fuera avalado por el máximo organismo del fútbol sudamericano, fueron las protestas en nuestro país.

A Colombia no le pasó como en 2001, cuando sí pudo hacer la Copa América más allá de su presente

“Realmente el comunicado habla puntualmente de calendario internacional y compromiso con patrocinadores. Nosotros venimos hablando con Conmebol, ellos quedaron preocupados con los partidos en Barranquilla, los eventos de Pereira también fueron actos vandálicos, de hecho con lo que hablé con el alcalde Pumarejo y es que las personas afuera del estadio ni siquiera eran del departamento del Atlántico, acá hay algo que vas mas allá, de no permitir la realización de los partidos, por eso yo convoqué una reunión urgente para presentar lo que íbamos a hacer en Copa América, pero eso había quedado tranquilo en Conmebol”, agregó.

Publicidad

Acá más declaraciones de Ernesto Lucena en ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’:

*Riesgo de que no se juegue el Colombia vs Argentina, en Barranquilla

Publicidad

“Según tengo entendido con la FCF seguimos adelante con los mismos protocolos de seguridad en Barranquilla para el partido esperemos a ver que le dicen a la FCF. En este momento hay partido de Colombia vs Argentina, en Barranquilla, yo no sé si Argentina hizo alguna solicitud, no tengo información. Pero según sabemos el partido sigue como va”.

*Garantizar la seguridad para el partido de Eliminatorias Sudamericanas

“Nosotros lo que hemos hablado con la Policía es garantizar la seguridad para el partido, han estado hablando con las barras, les cuento que antes de los partidos en Barranquilla y ellos nos dijeron que no se van a oponer a que se hagan los partidos”.

La Conmebol no aplaza la Copa América y "reasignará los partidos" que se debían jugar en Colombia

Publicidad

*Los que perdieron con la cancelación de la Copa América en Colombia

“Acá perdió la nación, el estado, este no es un evento del Gobierno Duque, es un evento del país, duele porque esto no es lo que queremos, alrededor del deporte queremos es que se pueden hacer las cosas bien”.