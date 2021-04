Ernesto Lucena: “La Copa América Argentina-Colombia sigue firme, con o sin público, está claro”

Ernesto Lucena, Ministro del Deporte de nuestro país, fue claro y concreto al referirse a la Copa América 2021, en medio de los crecientes números de contagiados por coronavirus.

Ramón Jesurún: "hasta ahora la Copa América se juega, sin ninguna alteración"

“En estos momentos sigue firme, tal cual, Argentina-Colombia en fechas designadas, con o sin público, más que claro. Ya con las declaraciones del presidente de Argentina, con lo de la pandemia hay nerviosismo, pero estamos firmes, no se han tomado decisiones diferentes y los países seguimos trabajando con las federaciones y los ministerios de salud. Tampoco se puede decir que Colombia se va a quedar con la Copa América, tampoco hay que especular en ello, los dos países están firmes”, afirmó Lucena hace pocos minutos.

Además, el funcionario gubernamental se refirió en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre las restricciones que se han puesto en nuestro país para las personas que vengan de Brasil y que cobijaría a los equipos de dicha nación que se medirán con los nuestros en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

José Mourinho y su mensaje 'cifrado' para el Everton de Carlo Ancelotti y James Rodríguez

“Yo me enteré esta situación ayer, el presidente Jesurún me llamó, con los presidentes de los equipos que están en Libertadores y Sudamericana. Y estamos trabajando con el Ministerio de Salud y Migración Colombia para que ojalá podamos resolver este tema y la participación de los equipos sea efectiva, aunque es una decisión del Ministerio de Salud, yo no le vería problema, yo creo que esa charla traerá buenos resultados, pero todos sabemos de la pandemia cómo está en Brasil, pero esperemos a la reunión”.

Publicidad

Por último, Ernesto Lucena, se refirió a cómo está de salud, luego de que hace unos días informara que salió positivo para coronavirus.

“Siempre un par de días fuertes pero ya estamos al otro lado, esto es lo más cercano a la película del naufrago, alejado de todo el mundo, de la familia”, finalizó el Ministro del Deporte.