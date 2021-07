Fabián Vargas: "El tercer puesto no sirve para nada, el colombiano no sabe enfrentar a los grandes"

La Selección Colombia no pudo avanzar a la gran final de la Copa América y ahora buscará el tercer lugar de la competencia, contra Perú, este viernes. Un histórico de la 'tricolor', como lo es Fabián Vargas, charló con GolCaracol.com sobre el desempeño del combinado nacional.

"Me pareció una buena participación, aceptable para un proceso que apenas está iniciando, sirvió mucho para el conocimiento del cuerpo técnico y viceversa, todo este tiempo reunidos servirá mucho para clasificar a Catar 2022, hay cosas que mejorar, pero en términos generales se vio bien", expresó de entrada.

El bogotano debutó con el seleccionado patrio en 1999 y, en 2001, fue el jugador más joven de ese selecto grupo de futbolistas que levantaron el trofeo de la Copa América.

Además, estuvo presente en las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También jugó la Copa América Venezuela 2007. Entre los mayores logros del exvolante de primera línea, están la Intercontinental, con Boca Juniors en 2003, la Copa Sudamericana 2004 y 2005, y el Mundial de Clubes, con Internacional, de Brasil, en 2006.

¿Qué le pareció el partido contra Argentina?

"Me gustó mucho el segundo tiempo contra Argentina, hay que mejorar la concentración contra los grandes, porque sacas del centro. No hay que esperar un gol en contra para reaccionar, ya nos había pasado en Eliminatorias, este grupo tiene el material para lograr cosas, Reinaldo buscaba una selección segura y ordenada y se consiguió, pero hay que enfrentar a los grandes de manera distinta, con el convencimiento de que se les puede ganar".

Luis Díaz dejó 'boquiabiertos' a todos...

"Es un excelente jugador, necesitaba confianza, que es lo que está recibiendo ahora. Debía desligarse un poco de la parte defensiva, que lo obligaban a hacer antes, ahora trabaja sin desordenarse en las dos fases, ofensiva y defensiva".

¿Cuál es su opinión respecto a la polémica en torno a los actos de Emiliano Martínez, arquero de la 'albiceleste'?

"Fue algo completamente normal, no solo se ve en los penales, también se ve durante el juego, todos hablan y quieren ganar de 'boquilla', es un juego mental para desconcentrar al rival, ahí es donde tienes que ser fuerte uno, pero los argentinos, los brasileños y los uruguayos nos ganan desde lo mental. Veo a muchos periodistas e hinchas llorando, pero esto es algo normal, los arqueros siempre hablan, no vi irrespeto por parte de Emiliano, la celebración de Borja fue provocadora también y nos ganó. Es algo que debemos mejorar todos los jugadores colombianos, no hay que buscar excusas donde no las hay".

¿Los jugadores de Colombia pudieron contrarrestar la situación, en la tanda de penaltis?

"De por sí, ir a patear un penalti es una situación estresante, cada uno la maneja de forma distinta, ahí está el trabajo previo que se realiza. Al futbolista colombiano en general le falta mucho, pude trabajar con argentinos y si por algo nos ganan es por su mentalidad".

¿Cómo espera que la 'tricolor' juegue frente a Perú?

"Él va a aprovechar el partido contra Perú para seguir consolidando la base, puede darle minutos a Campaz, Baldomero, pero lo que buscará será solidificar lo que se vino haciendo y tiene que mejorar un poco la elaboración de juego, son pocas las opciones de juego que se crearon y a los delanteros los crucifican, pero es más por el funcionamiento del mediocampo que no han hecho muchos goles. Este partido deberá liberarse más el equipo para encontrar los goles".

¿Tienen emoción este tipo de partidos, por la medalla de bronce?

"El tercer puesto no sirve para nada, por eso veremos a los jugadores sin presión, deben sumar minutos para consolidarse".

¿Qué decir de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes no pudieron estar en la Copa América?

"En el fútbol los que no estuvieron no hacen falta y no suman nada, hay que analizar los que sí estuvieron. Tener a James y Quintero siempre serán importantes, ojalá que se puedan recuperar desde lo futbolístico, porque 'Rey' los va a necesitar más adelante".