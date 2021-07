Falcao García: “No estaba en condiciones, no era ideal estar en una competencia como Copa América”

Falcao García es consciente y entendió su ausencia en la Copa América 2021 , tal y como lo expresó este sábado en una entrevista.

A través de un 'live' en 'Kwai', donde fue entrevistado por el periodista Martín Liberman, el ‘Tigre afirmó que "terminé con un problema muscular en la pierna izquierda. No estar en condiciones, no era lo ideal para una competencia como esta. Además, me podía exponer a empeorar la lesión. Lo más prudente era parar y recuperarme bien, pensando en la temporada que se viene”.

Por esa misma línea, Falcao García señaló que su mirada está puesta en que “nos estamos jugando el paso al Mundial. Hablando con el entrenador, entendimos que era mejor no ir y quitarle el lugar a alguien que estuviera en buenas condiciones".

El goleador histórico de la Selección Colombia, con 35 anotaciones, afirmó que espera poder estar nuevamente con la Selección Colombia, pero eso también depende de él y sus actuaciones con el Galatasaray.

"Si estoy bien y hago goles, tendré la oportunidad de estar ahí. Primero recuperarme, hacer goles y después, todos competiremos por el puesto de titular. Al final, el entrenador será quien decida”, aseveró.

Por último, Falcao García mencionó que su objetivo “es ir al Mundial. Me siento bien, con ganas y fuerte".