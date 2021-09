“Festejar después de parar un penal o hablarles a los rivales, no es el ejemplo que quiero dar”

Las repercusiones de la eliminación de Colombia a manos de Argentina, en la reciente Copa América continúan y más por lo que pasó con Emiliano Martínez .

El arquero argentino desconcentró a los jugadores de nuestro país en cada cobro, y todo se escuchó en la transmisión oficial, en especial a Yerry Mina, a quien le dijo una frase que tomó mucha trascendencia en suelo ‘gaúcho’: “Mirá que te como”.

En las últimas horas, Martínez se refirió a la repercusión que tuvieron sus palabras y aclaró que no es la imagen que quiere dar.

“Festejar después de parar un penal o hablarles a los rivales, no es el ejemplo que le quiero dar a los chicos. Pero fue lo que me salió en ese momento. En un deportista, detrás de cada historia de éxito hay mucho esfuerzo y sacrificio. Me fui de mi casa con 12 años para vivir en la pensión de Independiente y tuve que superar muchas adversidades antes de llegar al lugar en el que estoy. Ese es el mensaje para los jóvenes, no un meme ni un festejo”; le dijo a ‘El País’.