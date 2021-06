Frente a Venezuela “no ganamos un partido que pudimos llevarnos fácilmente a casa”

Luis Fernando Muriel hizo pareja en ataque con Duván Zapata en la formación titular de Colombia frente a Venezuela en su segunda salida por la Copa América . Los delanteros del Atalanta, de Italia, no pudieron batir el arco de Wuilker Faríñez.

El atlanticense, que se mostró tranquilo por el partido de la Selección, expresó que se hizo todo para conquistar los tres puntos: “Fue un partido bastante complicado por las líneas en fase defensiva que armó Venezuela, ´permitió poco nuestro juego, pero creo que Colombia tuvo la paciencia, creo las ocasiones necesarias y desafortunadamente no pudimos concretar. No ganamos un partido que pudimos llevarnos fácilmente a casa”.

El delantero, que salió sustituido en el minuto 62, exaltó la actuación del arquero venezolano: “Tuvimos varias ocasiones de gol, el equipo creó, intentó jugar ante un rival que dejaba jugar poco y que hizo difícil el partido. Ellos encontraron en su portero un referente importante para este partido, hizo varias paradas. No podemos irnos insatisfechos, el equipo intentó de todos los modos, pero no marcamos el gol”.

Frente al cuestionamiento de por qué su rendimiento con Colombia no es tan alto como en su club, respondió: “Es tener paciencia, seguir trabajando. Es difícil cuando llegas a un grupo que no te conoces con los compañeros, es más fácil cuando estás con ellos en el día a día. Son mecanismos diferentes, tratamos de poner el máximo en estos partidos, de dar lo mejor. Algunas veces sale muy bien otras veces no. Esperemos que con el pasar del tiempo se pueda ver todo eso”.