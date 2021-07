"Gil Manzano es un árbitro de excelentes garantías, de lo mejor de España, incluso de Europa"

Jesús Gil Manzano es un árbitro de 37 años, empezó su carrera como juez central siendo muy joven, hizo toda una carrera por las divisiones regionales de Extremadura, la región en la que nació y por las diferentes categorías del fútbol de España. Esa experiencia la tendrá que poner a prueba en el partido de los cuartos de final de la Copa América entre Colombia y Uruguay, que se jugará este sábado a las 5:00 p.m.





Con 25 años llegó a dirigir en el fútbol profesional de España, lo hizo en segunda división y allí estuvo durante tres temporadas. Debutó en la primera división el 25 de agosto del 2012, en un juego entre el Málaga y Mallorca. Dos años más tarde tuvo su debut en el gran clásico español entre Real Madrid y Barcelona.

Desde el 2014 es un árbitro FIFA y ha impartido justicia en partidos de la Liga de Campeones de Europa, la Liga de Europa y las Eliminatorias de las Copas del Mundo en la zona UEFA.

Gil Manzano tiene experiencia y eso lo confirma el periodista Juan Castro, del Diario Marca, de España: “Es un central que tiene un largo recorrido en el fútbol español, ya lleva varios años en la primera división y experiencia no le falta. También es un árbitro internacional representando a España”, dijo Castro.

Sobre el estilo para dirigir del silbato español, Castro lo definió como un juez práctico y que no se lleva el protagonismo: “No es un árbitro excesivamente dialogante, no es como Mateu Lahoz, más bien es un juez que habla poco, pero que suele tomar las decisiones con las tarjetas. Aunque no es muy tarjetero, muy normalito en ese aspecto. No es polémico en ese sentido".

Ante el interrogante sobre si es un árbitro que ofrezca garantías para un juego definitivo, el periodista no dudó en señalar que las da porque “es un central de excelentes garantías, de lo mejor de España, incluso de Europa. Es bastante buen árbitro, serio, con buen físico, definitivamente ofrece garantías. Ha dirigido en varios clásicos Real Madrid contra Barcelona y en varios 'derbi' madrileños y de Cataluña”.

Jesús Gil Manzano ha arbitrado dos partidos en esta edición de la Copa América, el triunfo de Chile 1-0 sobre Bolivia y el empate 2-2 entre Ecuador y Perú. Fue el cuarto árbitro del juego en que Colombia se impuso 1-0 sobre Ecuador.