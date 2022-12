Gonzalo Jara queda por fuera de la Copa América con tres partidos de suspensión

Alberto Lozada, miembro del tribunal disciplinario de la Conmebol, dijo el domingo que la decisión de la comisión fue unánime. La federación chilena anunció que acata el castigo.

"El pedido de Uruguay era cinco (partidos), el pedido de Chile de uno, y la decisión del tribunal de tres. Se tomaron en cuenta los documentos que estaban respaldando, los videos indudablemente y la declaración del jugador uruguayo", dijo Lozada.

Jara metió un dedo en el trasero a Cavani el miércoles durante el partido que Chile ganó 1-0 para clasificarse a las semifinales. El delantero del Paris Saint-Germain fue expulsado por reaccionar con un manotazo al rostro de Jara.

Además de las semifinales, Jara se perderá la final o el partido por el tercer lugar, y la primera fecha por las eliminatorias mundialistas.

La Conmebol abrió el expediente disciplinario después que la Asociación Uruguaya de Fútbol denunció al jugador del Mainz alemán.

"No hemos actuado de oficio, hemos actuado de conformidad a la denuncia establecida", afirmó Lozada. "Más allá de eso, hemos mirado también que la pena no sea una pena que pueda dañar al jugador, es una pena mínima".

La baja de Jara provocó un dolor de cabeza al técnico de Chile, Jorge Sampaoli, quien pierde a uno titular en la zaga y uno de sus mejores jugadores en el campeonato. Jorge Rojas, Miiko Albornoz y Francisco Silva son las alternativas para reemplazarlo.

"Estamos buscando algunas alternativas de hombre por hombre, sistemáticas, sabiendo que Gonzalo venía jugando una Copa extraordinaria y hoy no lo podemos tener", señaló Sampaoli.

Chile también denunció a siete jugadores de Uruguay por agresiones al cuerpo arbitral y a jugadores chilenos, y por provocar al público en el Estadio Nacional.

En un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) señaló que "tiene confianza" que la comisión disciplinaria de la Conmebol "aplicará el mismo rigor" a los jugadores de Uruguay.

Lozada señaló que esa denuncia se atenderá después que termine la Copa América, cuya final es el 4 de julio. Cualquier sanción a los uruguayos aplicaría en las eliminatorias mundialistas que comienzan en octubre.

"No están en competencia, por lo tanto no afecta absolutamente nada", indicó Lozada. "No hay apuro todavía, el apuro era en este tema".