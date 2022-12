Gonzalo Jara y la Copa América como mejor la conocemos

En el fútbol latinoamericano los jugadores pueden irse de la concentración a emborracharse, estrellarse e incluso salir a aceptar la culpa y pedir perdón.

Sin embargo, no pasa nada.

También podemos jugar sucio. Podemos esperar a los árbitros en los camerinos para atacarlos, simplemente porque somos superestrellas del deporte rey a nivel mundial. Sin duda, podemos dentro de la cancha provocar de la forma como mejor nos parezca e incluso disimular golpes inexistentes buscando la expulsión del rival.

A eso jugó Gonzalo Jara en los cuartos de final ante Uruguay. Mientras el partido estaba once contra once, Chile no encontraba la manera de romper las apretadas líneas ‘charrúas’. Tras la salida injusta de Edinson Cavani todo fue más fácil y la semifinal le llegó al equipo de Jorge Sampaoli.

Un partido en el cual a Uruguay le ‘metieron la mano’, literalmente, aunque si hablamos de argumentos futbolísticos, Chile merecía conseguir el boleto hacia la gloria.

Sea como sea, este es nuestro fútbol, por eso nos gusta y por eso hoy por hoy disfrutamos uno de los espectáculos más divertidos y jocosos del mundo. Todo esto gracias al Gol Caracol.

¿Qué más veremos en esta particular Copa América de Chile 2015? ¿Bolivia con poco fútbol en semifinales del torneo? La respuesta, este jueves a partir de las 6:30 p.m. por la pantalla de Caracol Televisión.