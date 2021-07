Gustavo Alfaro, DT de Ecuador: "La distancia en el marcador no fue lo que se reflejó en cancha"

Gustavo Alfaro lamentó la eliminación de Ecuador de la Copa América , tras caer por 0-3 ante Argentina en cuartos de final pero señaló que la distancia en el marcador "no fue la que hubo en la cancha". "Tuvimos la chances como para ponernos arriba y empatarlo en la primera etapa. El final es la sensación amarga porque la distancia en el marcador no fue la que hubo en la cancha", analizó el entrenador argentino de 'La Tri'.

"En momentos determinantes Argentina tuvo las chances de anotar, nosotros también las tuvimos y no aprovechamos. Ellos tienen jugadores de jerarquía que transforman errores en goles. Nosotros debemos entender que en esta clases de partidos el que se equivoca pierde", completó Alfaro en conferencia de prensa.

"Teníamos la ilusión de torcer la historia del partido, pero al final no se dio. Nos llevamos experiencia porque tenemos un equipo joven. La respuesta que demostró el equipo en la adversidad fue buena", se explayó.

"Lionel Scaloni me decía que no me engañe el resultado, me dijo 'tienes unos chicos que tienen un futuro bárbaro'. Tenemos un equipo joven y debemos convivir con este tipo de formaciones que se dan a través de los errores. Estuve un mes con los jugadores y vi evoluciones y hay cosas que trabajar y corregir", completó el entrenador de la Selección de Ecuador.