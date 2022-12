Habrá Iván Arboleda para rato en la Selección: “Queiroz es un bacán y sé que mi oportunidad llegará”

El arquero colombiano aseguró que el DT de la ‘tricolor’ le manifestó que, más allá de no ir a la Copa América, lo seguirá teniendo en cuenta. Además, desmintió algún tipo de conflicto con Banfield y su entrenador Hernán Crespo.

Iván Mauricio Arboleda fue una de las ausencias en la lista de 40 preseleccionados , que entregó Carlos Queiroz para la Copa América de Brasil. Luego de no estar para el Mundial de Rusia, el guardameta de Banfield de nuevo vuelve a quedarse por fuera de un certamen con la Selección, tras haber hecho parte de diferentes microciclos.

“Claro que quería estar, pero el ‘profe’ fue muy claro conmigo y me dijo que yo era un portero que está en crecimiento así que la oportunidad me va a llegar muy pronto. Son cosas que lo dejan a uno tranquilo”, le dijo Arboleda a GolCaracol.com, justamente después de haber terminado sus días de entrenamiento con la Selección Colombia.

El portero del ‘taladro’, hizo parte de un microciclo de guardametas con sus colegas Éder Chaux, Diego Novoa y Aldair Quintana . De hecho, siguió trabajando en el predio deportivo que tiene la Federación Colombia de Fútbol, en Bogotá, pese a descartarse su presencia en Brasil.

Eso sí, desde allí dio de qué hablar luego de que se conocieran unas declaraciones de él criticando a Hernán Crespo , su técnico en Banfield; en las que supuestamente afirmaba que se iría del club argentino si no era titular. “Nunca lo dije”, sostuvo el hombre que quiere adueñarse en un futuro del arco de la Selección Colombia.

¿Cómo es su relación con Carlos Queiroz?

“Es un bacán, es una persona muy sincera. Me ha aconsejado mucho, está pendiente de mí. Él ha dirigido a los mejores arqueros del mundo y siempre me deja enseñanzas”.

¿Qué balance hace de este microciclo?

“El ‘profe’ me acogió muy bien y su cuerpo técnico, me brindaron todo su apoyo y la verdad que eso para mí es muy valioso. A pesar de no estar en la lista, me invita a entrenar con ellos, me corrige cosas y yo estoy abierto a aprender lo más que pueda”.

Usted también estuvo con José Pékerman, ¿qué diferencias hay entre él y Queiroz?

“Ambos me han dejado una enseñanza diferente. Pékerman con lo poco que pude estar con él, es muy buena persona. Son técnicos con diferentes formas de ser y eso hay que respetarlo. Con Queiroz he hablado más, me ha brindado un poco más de su tiempo”.

¿Si no es titular en Banfield, es verdad que se va?

“Todo eso es falso. Era algo que quería aclarar desde hace tiempo. La verdad me dolió mucho y me dio rabia de que hayan dicho cosas que jamás salieron de mi boca. No sé de dónde salió eso. Yo soy un arquero que hasta ahora estoy aprendiendo y por dos partidos malos que tuve se habló de más, pero esto es así y yo lo sé”.

¿Qué fue lo que realmente dijo?

“La verdad nunca se me pasó por la cabeza afirmar eso. Yo dije que uno como joven solo quiere jugar, y que estuvo mal lo que declaró Crespo, porque nunca me lo dijo en la cara. Pero yo soy alguien humilde que trabaja todos los días y que acepta sus errores. En Banfield siempre lo he dado todo”.

¿Banfield se comunicó con usted por esto?

“No porque ellos me conocen y saben que yo sería incapaz de decir esas cosas. Si el club siente que me tiene que vender, que lo haga, por ahí es el momento de salir; pero lo haría en los mejores términos porque no tengo problemas con nadie, ni con los dirigentes ni con el entrenador. Si llega algo mi representante lo va a analizar y que sea lo mejor para Banfield, para mí y mi familia”.

¿Cómo es su relación con Crespo?

“Es una relación como la de un alumno y un profesor. Siempre con respeto. Lo que yo siempre le he demostrado. Si él ha tomado sus decisiones hay que aceptarlas. Esto es fútbol y nadie tiene el puesto asegurado, así que lo que uno tiene es que trabajar. Así fue al principio mi relación con Julio Falcioni, difícil, pero al final terminé demostrándole mis condiciones”.

¿Tomaría como un retroceso en su carrera jugar en el fútbol colombiano?

“Uno como futbolista tiene que estar preparado para jugar en cualquier liga. Nunca jugué acá, por lo que sería un lindo reto, pero eso no está en mis manos. Lo define mi representante y el club que es el dueño de mi pase. Yo ahorita estaba pensando en la Selección y en estar en la Copa América, lastimosamente no se dio, entonces ahora estaré con mi familia y ya veremos; el 8 de junio tengo que estar en Argentina y ya se definirá el futuro. Obviamente mi sueño es jugar en Europa, pero solo Dios sabe”.