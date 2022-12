Hulk aseguró que "jamás inventaría una lesión" para dejar de jugar con Brasil

"Quien me conoce sabe que yo jamás me inventaría una lesión para no participar en un partido de la selección", declaró Givanildo Vieira de Souza, más conocido como 'Hulk', en entrevista que publica hoy el diario O Estado de Sao Paulo.

Hulk no ha vuelto a ser convocado por Dunga desde septiembre pasado, cuando Brasil jugó partidos amistosos con Colombia y Ecuador. El jugador se excusó aduciendo tener una lesión en el muslo, lo que fue puesto en duda debido a que días después jugó un partido completo con el club de San Petersburgo.

Publicidad

Hulk admitió que la recuperación de una lesión en el muslo suele tardar entre "veinte días y un mes", pero aseguró que gracias al buen quehacer del fisioterapeuta del Zenit se recuperó en trece.

El jugador, que disputó el pasado Mundial de Brasil dijo que no sabe si las dudas alrededor de su lesión explican la decisión del seleccionador de no volverle a llamar.

"Mi objetivo es esperar una nueva oportunidad con el profesor Dunga y mi meta es disputar competiciones con la selección, así como el Mundial", expresó.

El goleador del último campeonato ruso, con quince en veintiocho partidos, elogió al entrenador del Zenit, el portugués André Villas-Boas. "Desde que él llegó, las cosas mejoraron", puntualizó.