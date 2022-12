Iván Arboleda no se las sabe todas: “Soy un arquero en crecimiento, estoy para aprender”

El arquero colombiano, quien milita en Banfield, de Argentina, habló de los trabajos que está realizando en Bogotá al mando de Carlos Queiroz. Además, se refirió a los supuestos acercamientos con Millonarios.

Iván Arboleda ya tiene bagaje con la Selección Colombia y en la presente semana viene realizando entrenamientos dirigidos por Carlos Queiroz y Eduardo Niño, junto a tres guardametas más convocados, en Bogotá.

Publicidad

Lea también: Yeiler Goez es baja por lesión de la Selección Colombia Sub-20, para el Mundial de Polonia

El joven cancerbero le dijo a 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' que "soy un arquero que está en crecimiento y estoy muy abierto a aprender siempre. He estado contento, hablando con los compañeros y me he sentido muy bien con esta oportunidad".

Por otra parte, Arboleda se refirió sobre los trabajos que ha realizado con José María Pazo, preparador de arqueros del Junior, luego de terminar competencia con Banfield.

"No creo que esté ni en mis planes, ni en los de Junior. Le pedí el favor al favor al 'profe' José María Pazo de practicar con él, pero hasta ahí", afirmó.

Publicidad

Por último, el oriundo de Tumaco se refirió al supuesto interés que tendría Millonarios para contratarlo, en caso de que Wuilker Faríñez se vaya del elenco ‘embajador’.

"No sé, la verdad. Por ahora estoy en lo mío. Millonarios es un equipo muy grande y Wuilker es un excelente arquero, entonces creo que se entienden bien", concluyó.

Publicidad