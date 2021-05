La realización y organización de la Copa América ha sido motivo de conversación en las últimas semanas por el alto número de contagios por coronavirus tanto en Colombia como en Argentina.

Se llegó incluso a mencionar que solo se jugaría en nuestro país el campeonato internacional y que Conmebol tiene ya un plan C por si en el territorio colombiano no se puede disputar el torneo: jugarse en Paraguay.

Ahora bien, para aclarar un poco toda la polémica que gira alrededor de la Copa, el Presidente de Colombia Iván Duque habló con 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', y expresó lo que hasta el momento se conoce de manera oficial.

"En este año hemos dicho que estamos firmes y vinieron controversias, pero hay que ver que la Eurocopa se jugará en los mismos tiempos con vacunas, burbujas sanitarias y demás, sería absurdo que no se juegue la Copa América cuando sí se juegue la Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas son similares o incluso peores allá", indicó.

Además, resaltó el hecho de que Sudamérica tiene experiencia ya para llevar a cabo eventos deportivos porque desde 2020 se vienen jugando las diferentes ligas locales.

"Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, ya tenemos experiencia en los protocolos, lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países", concluyó.

Así, resta conocer si realmente la competición se jugará en los dos países como se tenía presupuestado desde un inicio y antes de que se tuviera que aplazar por la pandemia ocasionada por el COVID.