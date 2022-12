Iván Zamorano: “Los nueve de área están en extinción. Falcao García es el último”

El exfutbolista chileno aseguró que Duván Zapata le hace recordar su estilo de juego, junto con el uruguayo Edinson Cavani y el peruano Paolo Guerrero.

Iván Zamorano anunció este lunes en Río de Janeiro una pésima noticia para los futbolistas que hoy juegan en su demarcación: "los nueve de área están en extinción".

Y a su juicio, el último es el colombiano Radamel Falcao García.

"Hoy en día los grandes goleadores del mundo no son número nueve. Lionel Messi no es nueve, Cristiano Ronaldo no es nueve. Yo creo que el único que está quedando en ese aspecto es Radamel", declaró el exgoleador chileno en una entrevista con Efe.

La conversación comenzó con broma al preguntársele por su sucesor y alcanzó un tono nostálgico por los tiempos en que vistiendo el dorsal número 9 de la selección chilena, el Real Madrid, el Inter o el América mexicano el de Maipú hizo valer frente a las redes contrarias su apodo de 'Bam-Bam'.

"Mi sucesor tiene once años, es mi hijo. Se llama Iván Zamorano," dijo entre risas.

Luego, en tono serio, Zamorano hizo un repaso de los jugadores que en la Copa América le hacen recordar su estilo de juego. La lista resultó larga: el uruguayo Edinson Cavani, los colombianos Duván Zapata y Falcao, el peruano Paolo Guerrero y su compatriota Gary Medel.

"Veo a Cavani y tiene cosas mías. En Duván Zapata veo también algunas cosas. Pero a lo mejor físicamente y por su manera de moverse me parece que Radamel Falcao es el que de alguna manera más se parece",

expresó durante un encuentro en 'Evolución Conmebol', una suerte de embajada en la playa de Copacabana que expone los trofeos de los principales torneos que promueve la entidad.

"Por la manera de cabecear, por la manera de moverse dentro del área, la mayoría de los goles de Falcao son dentro del área. Es un nueve de área, que hoy día están en extinción", advirtió.

Al analizar la forma intensa como vivió el fútbol y que contribuyó a tornarlo en el mejor futbolista chileno de la década de los años noventa, Zamorano hizo un especial reconocimiento al peruano guerrero y a Meldel.

"Desde el punto de vista de mi forma de jugar, de la garra, el que más se parece es Paolo Guerrero. Sin dudas Paolo significa la lucha, la entrega dentro de la cancha. Y uno, como sentía el fútbol, se ve reflejado en él", afirmó.

Al concentrarse en los jugadores de su país, prefirió al defensor Medel entre otros líderes más mediáticos de la Roja como 'el Rey' Arturo Vidal y 'el niño Maravilla' Alexis Sánchez.

"Por mis características de lucha, en Chile, Gary Medel. El fútbol se vive así. Esa pelota que vas a intentar ganarla era como si fuera la última de tu vida. Y así la lucha Medel.

"A pesar de que hay líderes importantes como Vidal, Alexis, Gary Medel es la esencia de la entrega y la perseverancia", puntualizó.

