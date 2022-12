James Rodríguez es descartado para jugar con Colombia frente a Paraguay

Los resultados alojaron que James Rodríguez tiene una luxación de hombro. No es grave, pero el cuerpo técnico quiere cuidar al capitán de la Selección y por esta razón no jugará el próximo martes contra Paraguay, por la segunda fecha del grupo A. James volvería a jugar el sábado once de junio, cuando el combinado patrio enfrente a Costa Rica en Houston.



Con el partido en 0-2 a favor de Colombia, los hombres de José Pékerman manejaban el ritmo del juego a su favor. Sin embargo, en el minuto 70 James Rodríguez recibió una fuerte marca que lo dejó en el piso, adolorido de su hombro izquierdo.

Tras recibir las primeras atenciones por el cuerpo médico de la Selección, James volvió a la cancha pero en el 72’ fue sustituido por Guillermo Celis.

Después del final del partido el capitán de la Selección Colombia fue llevado a un centro médico para que le tomaran una placa y evaluar así el alcance de su lesión. Una molestia que tiene en vilo a los colombianos por la suerte del crack del Real Madrid.

Daniela Ospina, esposa de James Rodríguez declaró que el futbolista “está bien, pero que siente mucho dolor”.