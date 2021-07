James Rodríguez: "No tengo que publicar algo para apoyar a la Selección Colombia; estoy con ellos"

James Rodríguez rompió el silencio. En entrevista con el streamer español Ibai Llanos, minutos antes de la transmisión del juego de Colombia frente a Argentina, por Twitch, el actual jugador del Everton no solo analizó el compromiso, sino que además, le dedicó unas palabras a los convocados por el director técnico Reinaldo Rueda.

"Desde la distancia, los apoyo siempre. Lastimosamente, quede afuera. Ojalá hagan un buen partido. Están haciendo las cosas bien, contra equipos fuertes. Esperemos que puedan pasar. Sé que es duro porque Argentina pasa por un gran momento. Sabemos que Messi está haciendo las cosas bien. Pero bueno, dándoles fuerza para que todo salga bien", afirmó.

Pero no fue lo único que dijo. Varios referentes de la 'tricolor', como Falcao García o Carlos 'Pibe' Valderrama, suelen publicar mensajes de apoyo, mientras que James no. Por eso, las críticas contra el cucuteño no se han hecho esperar. Frente a ello, Rodríguez Rubio se pronunció y dio sus explicaciones.

"La gente como que no ve que pongo fotos y cosas, pero, de todo corazón, quiero que todo salga bien. Soy alguien que no tiene que poner un tuit o una historia o un post para poderlos apoyar. Entonces, de corazón, estoy con ellos para que todo salga bien hoy", sentenció.