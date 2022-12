James Rodríguez y una confesión desde Brasil: "Nunca he hablado con Zinedine Zidane"

En medio de su participación en la Copa América con la Selección Colombia, el volante se refirió a su futuro para el segundo semestre de 2019.

James Rodríguez se encuentra metido de lleno en la participación con la Selección Colombia en la Copa América Brasil 2019, en la que los de Carlos Queiroz terminaron en la primera posición del grupo B, con 9 puntos.

Y en medio de la competencia y tras el triunfo 1-0 sobre Paraguay, James se refirió a lo que puede ser su futuro deportivo.

"Ahora estoy pensando en todo lo que es Copa, todavía no sé a donde voy, quiero estar tranquilo. La decisión depende del Real Madrid. Yo no puedo hacer nada. Nunca he hablado con Zidane", expresó el '10' de Colombia, en declaraciones que ya hacen eco en España y que fueron reproducidas por 'Mundo Deportivo'.

Para James Rodríguez la opción más cercana sería Nápoles, en una probable transferencia de la que se viene hablando con fuerza en las últimas semanas.

