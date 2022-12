John Lucumí, el ‘tapado’ de Queiroz: “Me siento orgulloso de compartir con jugadores de talla mundial”

El defensor del Genk, de Bélgica, se mostró muy entusiasmado tras estar en la lista de la Selección Colombia y elogió a colegas como Yerry Mina y Dávinson Sánchez.

John Janer Lucumí es una de las grandes novedades en la lista de 40 preseleccionados que dio a conocer el entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, para la Copa América que iniciará el próximo 14 de junio, en Brasil.

El defensor, de 20 años, que salió recientemente campeón en Bélgica con Genk, habló este lunes el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, y no ocultó su emoción por esta oportunidad que se le presentó en el seleccionado ‘tricolor’.

“Muy contento con lo que he logrado, primera liga que consigo en Europa y me siento más que satisfecho. Además, el llamado a la Selección Colombia significa que han visto mi trabajo y eso me pone muy orgulloso”, indicó John Janer Lucumí, jugador del Genk, equipo campeón de la Liga de Bélgica.

* Conversaciones con Carlos Queiroz

"No, la verdad no he conversado con nadie de la Selección Colombia. Estoy ansioso y esperando poder llegar a Colombia para reunirme con el ‘profe’ y saber qué es lo que quiere de mí. Ya estoy coordinando todo para regresar al país y unirme al plantel", aseveró.

* Su llamado a Selección Colombia

“Gracias a Dios entré a la lista de 40 convocados, Cuando me desperté, tenía muchos mensajes de mi familia y amigos felicitándome por la convocatoria, así me enteré y estar con esos grandes talentos a nivel mundial como Yerry Mina y Dávinson Sánchez, es algo muy importante para mí", agregó Lucumí Bonilla, jugador colombiano.

* El trabajo como defensor

“Soy defensa central izquierdo, aunque también jugué como lateral en Deportivo Cali y en la Selección Colombia Sub-15. Después llegué a Bélgica y me consolidé como defensor central”, concluyó John Janer Lucumí.

