Jorge Fossati: “Colombia puede hacer un buen partido, pero Uruguay tiene que asumir que es favorita”

Atrás quedó la fase de grupos. Ahora, es momento de enfocarse en los cuartos de final de la Copa América. Allí, la Selección Colombia medirá fuerzas contra Uruguay, el sábado 3 de julio, a las 5:00 de la tarde, en el estadio Mané Garrincha.

La tricolor llega a este compromiso, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas, siendo tercera en su zona. Por otro lado, los ‘charrúas’ firmaron dos triunfos, una igualdad y una caída, para ser segundos de su grupo.

Por eso, para analizar el encuentro que se avecina, en Gol Caracol hablamos con Jorge Fossati, otrora técnico de la selección uruguaya, entre 2004 y 2006, y quien, en aquella época, enfrentó a Colombia, bajo la dirección, también, de Reinaldo Rueda.

¿Qué opinión le merece lo hecho por Colombia, en fase de grupos?

"Tuvo regularidad. De hecho, diría que un poco más que Uruguay. Si bien hubo picos altos y bajos, en general, hizo un fútbol bueno en lo colectivo, si tenemos en cuenta que tiene un entrenador que lleva pocos partidos al frente de la Selección. Podrá conocer el fútbol colombiano, pero otra cosa es conseguir el funcionamiento"

Y de Uruguay, ¿qué decir?

"Empezó mal, sin encontrar su juego. Contra Chile, creció un poco. Bolivia no se puede tomar como medidor porque no fue rival para nadie. Después, ante Paraguay, Uruguay mostró su mejor cara. Tuvo dinámica y generó espacios. Sin embargo, para todas las ocasiones generadas, faltó efectividad"

Teniendo en cuenta ello, ¿cómo cree que se desarrollará el partido, entre ambos?

"Uruguay llega creciendo en su juego colectivo y Colombia no se queda atrás. Ahora, dentro del funcionamiento que hablaba, Juan Guillermo Cuadrado ha sido clave y no estará. Por ahí, pasará la disyuntiva. De todas maneras, Colombia tiene un colectivo interesante y mucho potencial. Los dos llegan con posibilidades"

¿Cuál es la mayor fortaleza ‘charrúa’?

"Si analizamos el todo y no solo lo que ha pasado en esta Copa América, Uruguay debe asumir la responsabilidad de ser protagonista y favorita por la enorme diferencia que hay en el tiempo de trabajo en uno y otro. Eso no es un detalle menor y termina siendo la mayor ventaja con relación al rival"

¿Por eso se le exige mucho más a esta Uruguay?

"Los uruguayos tenemos que estar ilusionados con esta selección. Exigentes fuimos toda la vida. Históricamente, la selección no tuvo ni la mitad de lo que, por suerte, hay ahora y desde hace 10 años. Si antes éramos exigentes con jugadores y técnicos que peleaban solos, cómo no lo vamos a ser con esta Selección"

Usted habló de la importancia de Juan Guillermo Cuadrado, quien no estará por acumulación de amarillas, ¿cómo suplir esa baja?

"Rueda ha demostrado la importancia de Cuadrado al ponerlo la mayoría de tiempo que pudo. Basado en eso, no creo que, por su ausencia, vaya a cambiar la estructura del equipo. Modificará jugador por jugador. Ya están bajo una idea determinada y no porque le falte un hombre, variará el esquema"

Así como se habla del tema Cuadrado, generó sorpresa la ausencia de Suárez, en la titular frente a Paraguay. ¿Qué se dice de esto en Uruguay?

"En partidos anteriores, Luis Suárez se vio como un jugador cansado. Llega un momento donde el físico y la mente piden descanso. A Suárez lo vi más cansado de la cabeza que del físico y eso es fatal. Esa fue la única razón por la que quedó afuera. Sin embargo, contra Colombia, será titular sí o sí"

Basado en lo que acaba de decir, ¿la Copa América debió realizarse?

"La mayoría de futbolistas deben estar agotados, después de una temporada exhausta. Tanto este torneo como las Copas del Mundo están ubicadas en una fecha que no es la correcta. Debería jugarse a final de año, como será el Mundial que viene. De lo contrario, pasa lo que está pasando con Suárez"

Anteriormente, habló del “potencial que tiene Colombia”. En 1982, jugó en Millonarios. ¿Cómo ha evolucionado el jugador colombiano?

"En aquella época, el jugador sudamericano no salía tanto al exterior. Eso contrasta con lo que pasa hoy. Ahora, uno se pregunta: ‘¿cuántos de los que están en la Selección no juegan afuera?’. Eso ha contribuido a que los jugadores se potencien, desde lo técnico, mental, personal y profesional"

Siguiendo por esa línea del tiempo, fue técnico de Uruguay y enfrentó en tres ocasiones a Reinaldo Rueda, como entrenador de la Selección Colombia. ¿Qué opinión tiene del estratega colombiano?

"Deben tenerle paciencia. Tienen un entrenador con experiencia y que conoce el fútbol colombiano a la perfección. Deberían estar felices, expectantes y dándole tiempo para que saque adelante su proyecto. Es uno de los mejores técnicos de Sudamérica, estudioso y capaz. La Selección Colombia está en las mejores manos"

Registra dos victorias y una derrota, frente a la tricolor, esta última fue una goleada 5-0. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de esos duelos?

"Recién hablaba de la importancia del trabajo. En esa época, estaba en Liga de Quito y, de la nada, me llaman, llego a la Selección y ya estaba dirigiendo. Salvo milagros, se venían consecuencias y así fue. En Barranquilla, sufrí una derrota humillante. Después todo cambió. Con más trabajo, vuelvo a enfrentar a Colombia y gano"

Aquella victoria fue en Copa América, ¿qué tanto le sirvió este torneo para su proceso?

"Dije: ‘Bendita Copa América porque me va a permitir estar con los jugadores mínimo 15 días’. Mi norte no era ganar el torneo, sino compartir con ellos, conocerlos y construir un grupo, pensando en las Eliminatorias. Después, volví a jugar frente a Colombia y, con algo más consolidado, ganamos 3-2"

Le preguntaba esto porque Reinaldo Rueda, desde el inicio, dejó claro que usaría la Copa América para conocer al grupo…

"Lo entiendo perfectamente. Esta es la oportunidad para analizar al grupo. Una cosa es verlos de lejos y otra, tenerlos cerca y darte cuenta de su nivel y la mentalidad para aportarle al grupo. No solo es lo que hacen en el entrenamiento, también se miran detalles en el hotel, su compromiso, su espíritu de liderazgo y más"

¿Se anima a dar un resultado para el partido?

"(Risas) No quiero caer en el lugar común. Sin embargo, no llegan igual. Uruguay tiene la responsabilidad de asumir que es favorito. No es lo mismo un proceso de 15 años que uno de cinco semanas. El candidato es Uruguay y más por las ausencias que tendrá Rueda. Eso sí, Colombia tiene condiciones para hacer un buen partido"