"Juan Guillermo Cuadrado aporta en todas las zonas, le da lo mismo jugar en la luna o en Marte"

En la extensa entrevista que le concedió en las últimas horas a GolCaracol.com Mario Alberto Kempes, histórico de la Selección de Argentina, en la antesala de la semifinal de la Copa América frente a Colombia; se dieron una serie de elogios para Juan Guillermo Cuadrado.

Y es que precisamente el jugador de la Juventus será la novedad del seleccionado colombiano, para el compromiso de este martes, ya que cumplió su fecha de sanción y viene con las pilas recargadas para el decisivo encuentro.

Hablando de jugadores que marcan la diferencia, ¿Qué opinión tiene de Juan Guillermo Cuadrado?

"Es el jugador más desequilibrante de Colombia. Aporta en todas las zonas, es muy meritorio. Le da lo mismo jugar en la luna, en Marte o en Júpiter. Está en el mismo nivel de la Juventus. Te juega de lateral, mediocampista y delantero; anota y asiste. En él, se encuentra la profundidad que no tiene nadie más".

¿Cuál es la fortaleza de Colombia?

"Es un gran equipo y, además, Cuadrado marca la diferencia. Teniendo en equipo sólido, Juan Guillermo puede aportar algo especial. No lo quiero comparar, pero se me asemeja a la mejor época de Dani Alves, en el Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, Messi no tiene ese carril en la Selección. Algo que Cuadrado le ofrece a la perfección a su equipo".

Usted que, años atrás, enfrentó a la Selección Colombia y recién llenó de elogios a Cuadrado. ¿Cree que el futbolista colombiano ha evolucionado?

"En una época había grandes jugadores y una enorme Selección. Hoy, quizá hay muchos nombres, pero es más difícil encontrar el equipo. Futbolistas a seguir, muchos y buenos. El problema es hacer encajar esas piezas. Por eso, los entrenadores aprovechan cualquier momento de la concentración para hablar con ellos y conocerlos".