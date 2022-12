Juan Guillermo Cuadrado, piensa en Colombia: "Ahora el objetivo más cercano es la Copa América"

El volante antioqueño, quien hace parte del lista de 40 jugadores de Carlos Queiroz para el torneo en Brasil, tiene expectativas de cara a un nuevo compromiso internacional con el seleccionado colombiano.

Juan Guillermo Cuadrado habló en las últimas horas con el diario italiano 'Gazzetta dello Sport' y tocó temas relacionados con su futuro deportivo, que estará en la Juventus.

"En esta ciudad y en la Juve me siento como en familia. El objetivo más cercano es la Copa América, pero el próximo año estará lleno de muchas cosas hermosas y esperamos llegar siempre a la cima", indicó de entrada Cuadrado.

El volante colombiano dejó en claro que "mi pensamiento siempre ha sido quedarme aquí. Me siento muy bien, ganar la Liga de Campeones no es fácil, pero si siempre das el 100% del trabajo, pagas. Somos muy fuertes, pero si no hemos tenido éxito este año, significa que tenemos que levantarnos y montar”.

En los últimos días, la partida de Massimilliano Allegri del banquillo técnico de la Juve sacudió el ambiente y precisamente Cuadrado se refirió al tema. “No creía que Allegri se hubiera ido, pero estas son cosas que suceden en el fútbol. Solo tenemos que pensar en responder en el campo, después de que toda la compañía esté involucrada. El entrenador me ayudó mucho", finalizó el colombiano.

