Juventud, talento y jerarquía: las virtudes de la estructura defensiva de la Selección Colombia

Pese a que la mayor emoción del fútbol es el gol, el sólido trabajo hecho por Carlos Queiroz en la parte de atrás del combinado nacional ha sido una de las bases de los buenos resultados obtenidos hasta la fecha.

Las luces y los flashes disparan siempre a Falcao y James, pero el poderío de las dos estrellas y de Colombia se ha magnificado por un trabajo silencioso pocas veces reconocido: su defensa.

La ley natural del fútbol dicta que los millones y la fama son para quienes rompen la red. Pocos discuten la máxima, pero detrás del poderío de los cafeteros hay un entramado que se ha mantenido por años, aunque con un solo sobreviviente estelar, el arquero David Ospina.

Seguros Ospina:

El guardameta del Nápoles de Italia, de 30 años, lleva una década con su nombre tatuado en las alineaciones de la Tricolor. Fue una pieza angular del equipo del argentino José Pekerman que clasificó a dos mundiales consecutivos, Brasil-2014 y Rusia-2018.

"Si David ha tenido dos partidos malos en la selección, es mucho. No recuerdo partidos realmente malos de él", dijo el exportero cafetero Óscar Córdoba al diario El Tiempo de Bogotá.

Para el camino a la Copa Mundo en tierras brasileñas consiguió que su valla fuera la menos vencida de Sudamérica (13 goles en 16 juegos) y para la rusa, la tercera (19 tantos en 18 partidos) por detrás de Brasil y Argentina. Y con un par de atajadas felinas mantuvo en cero su pórtico en el debut con victoria 2-0 ante Argentina en la Copa América en Brasil.

"Ospina, a pesar de la intermitencia en sus clubes (Arsenal inglés y Nápoles), es un cheque al portador en el arco", señaló a AFP el periodista deportivo Fabián Rozo.

Con su futuro asegurado luego de que el Nápoles de Carlo Ancelotti le firmara un contrato por los próximos tres años, el experimentado Ospina se centra en liderar la consolidación de la zaga cafetera.

Lo ha hecho con creces. Desde que Queiroz asumió el cargo, en febrero, Colombia ha recibido solo dos goles en cinco juegos, en la derrota 2-1 con Corea del Sur en marzo. Entonces tapó Iván Mauricio Arboleda, del Banfield argentino.

La última vez que Ospina ingresó a su arco para sacar una pelota fue el 11 de octubre, en la victoria 4-2 ante Estados Unidos.

Futuro hecho presente:

Tras la salida de referentes como el interminable excapitán Mario Yepes, los laterales Pablo Armero y Camilo Zúñiga, y los mediocampistas Abel Aguilar y Carlos Sánchez, se avizoraba un recambio tormentoso en la retaguardia.

Pero Pekerman dejó sembrado el campo y Queiroz lo sigue abonando. Para Rusia, el argentino se la jugó con Yerry Mina y Davinson Sánchez como centrales, los mismos que se estrenaron contra la Albiceleste y que seguramente repetirán en la titular frente a Catar el miércoles en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

"El fuerte de Queiroz siempre ha sido la defensa y armar el equipo desde ahí hacia adelante. A la sabiduría de Queiroz en ese tema, (hay que sumarle) el talento de nuestros centrales (...), que juegan en la liga inglesa, la mejor del mundo", señaló Pablo Ríos, de Blu Radio en Colombia.

Sánchez perdió con el Tottenham la final de la Champions League ante Liverpool, mientras que tras el frustrado paso por el FC Barcelona Mina parece renacer en el Everton. Ninguno pasa de los 24 años.

A diferencia de Pekerman, que utilizó laterales modernos como Santiago Arias o Frank Fabra, el luso apunta a centrales reconvertidos en marcadores de punta (Stefan Medina y William Tesillo). "Eso también ayuda a que la zaga sea más solida", indicó Ríos.

El exseleccionador de Irán co nsolidó al incansable Wilmar Barrios en contraposición de Carlos Sánchez en la primera línea de volantes . "Asume con lujo de detalles la responsabilidad de ser el recambio generacional", sostuvo Rozo.

Prueba de campeón:

Con cuatro pulmones y una fiereza de animal salvaje, Barrios borró a Messi en Salvador de Bahía, en una demostración de la nueva Colombia . El buen desempeño acercó a los cafeteros al podio de favoritos que se disputan Brasil y Uruguay.

El hombre del Zenit de Rusia llamó a la mesura ante los duelos que se avecinan, y Mina aseguró que aún no han "ganado nada" en un trofeo que la Tricolor solo ha levantado una vez, en 2001 como anfitrión.

Ahora la prueba será Catar, un equipo desconocido y mirado por encima del hombro en América. Pero los dirigidos por el español Félix Sánchez traen caliente la Copa Asiática que ganaron en febrero y en el empate 2-2 con Paraguay dieron luces de fútbol ofensivo.

"Catar no es cualquier rival, no es fácil. El hecho de desconocerlo incluso puede hacerlo más peligroso", añadió Ríos. "Colombia no se puede confiar y tiene que aprender de la lección de Paraguay".

Queiroz los conoce y tiene los derechos de paternidad, al vencerlos en los dos cotejos del clasificatorio asiático a Rusia: 2-0 y 1-0.

"No hemos ganado nada, estamos todavía ahí, peleando, hay que pensar en lo que se viene y trabajar en lo defensivo, que es lo más importante para nosotros los de atrás", aseveró Mina. James y Falcao respiran tranquilos.

