La continuidad de Juan Carlos Osorio en México no está garantizada

Cantú llegó este domingo a Ciudad de México y lo primero que tuvo que hacer fue atender a los medios de comunicación que estaban ansiosos por preguntar sobre la continuidad del técnico colombiano al frente del ‘tri’.

“Nadie está garantizado, no tenemos ni garantizada la vida. Todos, no hay nadie que se salve, cuando pierdes así en un grupo, en un deporte de conjunto, no hay para dónde hacerse y hay que salir y decir la verdad y la verdad es esa, perdimos y vergonzosamente y hay que ponernos a trabajar rápido”, afirmó Cantú, dejando en el aire y sin una respuesta clara sobre la continuidad del técnico colombiano.

Además, el dirigente dijo que tenían que ser inteligentes y prudentes para tomar alguna decisión al respecto. “La derrota nos duele a todos, el hecho de perder así es humillante, es vergonzoso y creo que en ese sentido todos estamos en la misma situación. Hay que tener un tiempo para poderlo asimilar y empezar a analizar qué es lo que va a suceder”.

El secretario general de la Federación concluyó afirmando que la derrota fue humillante y que la mejor manera de superarla es dejar que pase el tiempo, pero que hay que comenzar a trabajar desde ya de cara a las Eliminatorias de Rusia 2018.