La Copa América se jugará, pero estas figuras no verán acción en Brasil

La polémica finalizó, por fin, y la Copa América se jugará en Brasil: iniciará este domingo, con el partido entre la 'canarinha' y Venezuela, a partir de las 4:00 p.m. -hora colombiana-. Sin embargo, no todo es felicidad para algunas figuras importantes de las distintas selecciones.

Y es que, ya sea por decisión técnica o por molestias físicas, varios jugadores rutilantes y de renombre no podrán hacer presencia en los distintos estadios del territorio brasileño y sí que se les extrañará por parte de los hinchas y la afición en general.

El anfitrión, Brasil, no podrá contar con Arthur Melo, Philippe Coutinho y Dani Alves. El de la Juventus no tuvo su mejor temporada, a pesar de que tras su llegada se auguraba un buen rendimiento, el exBarcelona no mostró el talento esperado y 'Tite' lo dejó por fuera.

Coutinho se vio afectado por las lesiones en el equipo que dirige Ronald Koeman, donde no pudo desplegar todas sus habilidades en el medio campo, por lo que tampoco integró el listado final de la 'verdeamarela'.

La mayor sorpresa para todos, tal vez, es la ausencia de Dani Alves, quien ahora milita en el Sao Paulo, de la liga local brasileña. La decisión fue tomada por el mismo entrenador y esto generó controversia, cosa que poco ayudó.

Por su parte, la Selección Colombia no tendrá en su plantilla a tres hombres importantes en el frente de ataque: James Rodríguez, Falcao García, Juan Fernando Quintero. Los primeros dos no tuvieron la regularidad necesaria en sus clubes y Reinaldo Rueda decidió darles descanso.

Mientras que en el caso de Quintero la cosa pudo ser un poco más complicada, ya que el jugador podría tener grandes problemas si salía de China, país en el que vive, y las repercusiones pudieron haber influido en su equipo.

Lionel Scaloni, con la Selección Argentina, dejó por fuera de la convocatoria a Paulo Dybala, Erick Lamela y Juan Foyth. El de la Juventus no tuvo su mejor temporada y casi que ni jugó bajo al mando de Andrea Pirlo.

Lamela, mientras tanto, no fue tenido en cuenta por su edad, ya que Scaloni prefirió jugadores jóvenes para iniciar un proceso a futuro. La mayor ausencia es la de Foyth, quien estuvo en los partidos de Eliminatorias, pero contra la 'tricolor' tuvo crasos errores que le habrían costado su puesto.

Felipe Caicedo tiene un 'novelón' con la Selección Ecuador y es que, los medios locales ecuatorianos, afirman que el jugador habría rechazado estar en el seleccionado por diversos problemas que no han sido confirmados por ninguna fuente oficial.

En Perú decidieron no tener presente a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, dos históricos del equipo 'inca', debido a la falta de gol que mostró la delantera peruana en los últimos compromisos.