Las situación de orden público de Colombia ha llevado a suspender varios partidos que se iban a llevar a cabo en el país. Juegos de la Liga del fútbol colombiano y de la Copa Libertadores tuvieron que ser reprogramados, por falta de garantías para disputar los encuentros.

Pues, desde diferentes sectores se ha abierto la posibilidad de no poder realizar la Copa América 2021 , pactada para los meses de junio y julio, en estadios del territorio nacional. Así se dio a conocer en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' .

Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, aseveró: "La Copa América se jugaría en Paraguay, en caso que Colombia y Argentina no puedan organizarla. Ese es el plan C".

Igualmente, Juan José Buscalia, periodista argentino que integra la mesa de trabajo de 'Blog Deportivo' afirmó que: "No es una alternativa la suspensión de esta competición, no porque la Conmebol no vea lo que está pasando, sino porque son compromisos adquiridos".

"Hay gente que tiene tiene invertido dinero comprando derechos a nivel internacional. Inclusive, hay derechos con personas que ha negociado con patrocinadores. No se quiere profundizar la crisis que ya se ha generado en el fútbol sudamericano, a causa de la pandemia. Por eso, la Copa América hay que jugarla", agregó Buscalia.

"En Argentina siguen diciendo que no se bajan del bus y aseguran que si Colombia no la pueden organizar, ellos se harían cargo de la competición", concluyó el argentino.