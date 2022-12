La Copa América, un dolor de cabeza para el ‘Bolillo’: jugador lo acusa de echarlo de la selección

Renato Ibarra desató toda una polémica luego de quedar desafectado en plena concentración, de la competición continental que se desarrolla en Brasil.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez pasa todo un viacrucis con la Selección de Ecuador en la Copa América Brasil 2019. Tras quedar al borde de la eliminación, luego de perder sus dos primeros partidos; ahora es acusado por Renato Ibarra de haberlo echado del equipo.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", afirmó este domingo el estratega colombiano.

Sin embargo, el futbolista del América de México no se quedó callado y contó su versión a ‘Radio Cobertura’, de Ecuador. "Yo no abandoné a la Selección, él me botó. Se me acercó a mi habitación, me dijo que estaba molesto con mi actitud y me dijo que no iba a seguir en la Copa".

"Si él (‘Bolillo’) sigue al mando sería complicado que yo vuelva a la Selección. A mí no gustan las polémicas y es la primera vez que pasa esto conmigo. Con Reinaldo Rueda y Gustavo Quinteros nunca pasó, pero ahora sí", prosiguió.

Todo esto explotó horas antes del crucial duelo que sostendrá Ecuador, este lunes, frente a Japón. A los dirigidos por el ‘Bolillo’ únicamente les sirve ganar para seguir con vida en el torneo.

