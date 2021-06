"La FCF puede pedir que sancionen a Pitana, pero, desde Conmebol, no va a pasar; ya lo respaldaron"

Continúa el revuelo con relación a la decisión que Néstor Pitana tomó en el partido, entre Brasil y Colombia, por la cuarta jornada de la Copa América, y que, en su momento, significó el empate para la 'canarinha'.

Cuando transcurría el minuto 75, en el estadio Olímpico Nilton Santos, de la ciudad de Río de Janeiro, el árbitro argentino validó un gol, a pesar de que, en el desarrollo de la jugada, el balón lo golpeó.

El juez central amagó con detener la acción. Sin embargo, al ver que la posesión no cambió de dueño, le dio continuidad al compromiso y todo terminó en anotación de Roberto Firmino.

Eso sí, su indecisión desconcentró a los jugadores de la 'tricolor', quienes intentaron reaccionar, pero fue tarde. Al inflarse las redes, los futbolistas de la Selección Colombia arremetieron contra Pitana.

En definitiva, Brasil se impuso 2-1. Pero de lo único que se ha hablado, desde que sonó el pitazo final, ha sido de dicha situación que, sin lugar a dudas, fue el punto bisagra.

De hecho, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado oficial, a través de sus redes sociales y página web, pidiendo una sanción para Néstor Pitana.

No obstante, en su cuenta oficial de YouTube y página web, Conmebol reveló los audios del VAR y, en dicha publicación, justifica y defiende la decisión del árbitro argentino.

Por eso, para aclarar algunos vacíos, en Gol Caracol hablamos con Miguel Scime, exárbitro, Director de la Escuela de Árbitros de Fútbol (IAF), exmiembro de la Comisión Arbitral de la Conmebol, exDirector de Árbitros AFA y Asesor FIFA.

¿Qué opinión tiene de lo ocurrido?

"Es ese tipo de jugadas que dejan un sabor amargo tanto para el árbitro como para los jugadores. Ahora, todo torneo está organizado y se basa en reglas. Dentro de los que participan, cada uno tiene unas normas que cumplir. Así como existen derechos, hay deberes, en la cancha. En este caso, dentro de lo reglamentario, se cumplió todo"

Entonces, ¿por qué tanto revuelo si "se cumplió todo"?

"Cuando el balón golpea a Pitana, tiene dos opciones: continuar o hacer un bote a tierra, dentro de lo que permite la regla. Él deja seguir, pero con la consciencia de que quizá estaba equivocado. Ahí está la clave y lo que se ha prestado para opinar de más. Sin embargo, entra el VAR, verifica si había algo mal y, al percatarse de que todo está correcto, aprueba"

Cuando dice "dentro de la regla", ¿a qué se refiere?

"Hay tres elementos a considerar si la pelota le pega, los cuales son: si se produce un avance prometedor, si el balón entra directamente en un arco o si el equipo que tenía la pelota, pierde la posesión. Si ninguno de esos sucede, tiene que dejar jugar y así fue. Por eso, Pitana y el VAR, dentro de lo reglamentario, actuaron correctamente"

En otros partidos, aunque la posesión no cambie, ¿por qué han dado bote a tierra?

"La dicotomía se da porque muchas veces, cuando el balón golpea a los árbitros, se olvidan de si debe haber bote a tierra o dejar seguir jugando. Se apresuran. Entonces los jugadores, el público, el periodismo y todo el contexto del fútbol, piensa que siempre debe haber bote a tierra y no es así. Quizá los árbitros también tengamos culpa, pero la regla es clara"

¿Cuáles fueron los 'pecados' en esa jugada, que desencadenaron en la polémica?

"Primero, la mala posición de Pitana. Lo agarraron mal ubicado por acelerarse y, por su reacción, fue consciente. Segundo, todos empiezan a ser subjetivos y a inventar, que si el balón pasaba, le quedaba a uno de Colombia, en fin. No podemos adivinar ni hacer futurología, sino basarnos en hechos y hasta ahí. Por los hechos, no debería haber polémica"

Tardaron casi siete minutos revisando la acción, ¿cómo actuó el VAR?

"De ese tiempo, el 90% fue para buscar un fuera de lugar que ni existió. Revisando lo del golpe a Pitana fueron solo los primeros instantes. Eso fue rápido porque se dieron cuenta de que no había nada que mirar. La demora se da por una posible posición adelantada. En los audios, Conmebol afirma que está perfectamente conceptualizado al validar el gol"

¿Cómo evitar esos 'grises' en el reglamento para que no suceda esto?

"Con respecto a esta jugada, no hay mucho que debatir. En el fútbol, hay jugadas 'grises', pero otras donde la regla es clara. En este caso, la subjetividad es que si no hubiera golpeado a Pitana, el balón llegaba a un jugador colombiano, pero eso no se sabe. Aquí, lo que se debía analizar era si se debía hacer un bote a tierra o no, eso era todo, y se actuó bien"

El gesto de Néstor Pitana, al amagar con detener la jugada, distrajo a los jugadores colombianos. En ese caso, ¿no influye en nada?

"Son milésimas de segundo que tiene el árbitro para procesar la información. Al pegarle el balón, la reacción instintiva es llevarse el silbato a la boca, después piensa, analiza y deja continuar. No es culpa de él. Hizo lo correcto. Ahora, los jugadores no deben parar hasta que se pite. Eso es un protocolo básico del fútbol"

La FCF, argumentando el castigo que hubo contra otros dos árbitros colombianos, pidió sanción para Néstor Pitana. ¿Qué puede pasar?

"Son hechos diferentes. En uno, la Comisión de Arbitraje de Conmebol dictaminó, de inmediato, que tanto el asistente como el árbitro VAR se habían equivocado. En el caso de Pitana, le dieron la razón, entonces no hay ninguna sanción que le puedan aplicar. La Federación colombiana tiene todo el derecho de pronunciarse, pero no va pasar nada"

¿Habrá respuesta de Conmebol?

"No creo. Cuando Argentina se quejó, en la anterior Copa América, no pasó nada. Solo que el presidente de la AFA salió del Comité Ejecutivo y dejó de ser miembro de FIFA. No creo que haya sido casualidad que eso haya pasado justo después de las críticas por el arbitraje. Esperar qué pasa en este caso, pero respuesta, en una carta, no habrá"