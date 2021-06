La frase célebre de Messi que salió a relucir, luego del polémico triunfo de Brasil sobre Colombia

La polémica invadió el final del partido de la Selección Colombia contra Brasil, cuando Néstor Pitana se vio involucrado en una decisión equivocada en el primer gol de la 'canarinha', luego de que la pelota pegara en su humanidad.

La defensa colombiana se desconcertó y los brasileños aprovecharon esto para marcar la igualdad. Sin embargo, sumó en el marcador del juego que terminó ganando el local.

Luego de esto, las redes sociales se 'inundaron' de mensajes contra la actuación del árbitro central y Juan Guillermo Cuadrado compartió un mensaje junto a una imagen donde se ve la regla y el procedimiento que debió seguirse.

Uno de los seguidores de Cuadrado le respondió y recordó unas palabras de Lionel Messi en la Copa América Brasil 2019, en la que no se guardó nada y habló sin 'tapujos'.

"No tenemos que ser parte de esta corrupción, esta falta de respeto que se hizo durante toda la copa. Estábamos para más en el torneo, no nos dejaron estar en la final...la corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfruten del fútbol, del show", dijo en su momento el astro del Barcelona. En ese entonces se armó todo un problema y una discusión, con la 'Pulga' en el centro.

