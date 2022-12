"La posibilidad y la ilusión que tenemos es de jugar una nueva final": Gerardo Martino

"La posibilidad y la ilusión que tenemos es de jugar una nueva final", dijo Martino en conferencia de prensa en el NRG Stadium de Houston (sur de EEUU), escenario del choque este martes.

Para Lionel Messi y los suyos se trata de alcanzar la tercera final consecutiva en tres años, luego de las frustraciones del Mundial de Brasil-2014 y la Copa América de Chile-2015.

Mientras Alejandro Sabella dirigió en Brasil, Martino estuvo en el banquillo en Chile.

A raíz de los resultados obtenidos hasta el momento y el hecho de ser local, Martino colocó a Estados Unidos "por debajo de Chile y por encima de los otros tres rivales" que Argentina enfrentó hasta el momento: Panamá, Bolivia y Venezuela.

"Me preocupa más el Estados Unidos del primer tiempo con Ecuador. Y espero poder jugar un partido más parecido al segundo tiempo de Estados Unidos con Ecuador", agregó, en referencia a los cuartos de final que los locales dominaron el inicio y sufrieron mucho en el complemento.

Martino reconoció la tarea del entrenador alemán Jürgen Klinsmann al frente del seleccionado anfitrión y señaló su fútbol "creció y mucho" en los últimos años.

Además consideró "lógico" que el local busque "neutralizar al mejor futbolista del mundo", y recordó que Messi ya ha enfrentado "marca personal" y también otras selecciones "decidieron rodearlo más".

Sobre el posible once que saldrá al campo de juego el martes, y en el que habrá al menos un cambio obligado por la suspensión del volante Nicolás Gaitán por acumulación de amarillas, Martino no quiso dar precisiones.

El lugar de Gaitán podría ser ocupado por Erik Lamela, que lo reemplazó el sábado y marcó el cuarto gol argentino, o Ezequiel Lavezzi, que regresó de una lesión con una muy buena labor ante Bolivia en el último partido de primera ronda.

Martino indicó además que el delantero Ángel di María, lesionado ante Panamá, podría estar en condiciones de jugar algunos minutos.

"Eso se va determinar después del entrenamiento" del lunes por la tarde, dijo con misterio.

Por otra parte, Martino fue muy cauto y admitió las dificultades de Argentina, a la que Venezuela apretó mucho sobre el final de la primera etapa.

"No somos los mejores ni en la presión alta ni en la elaboración. Elaboramos mejor que muchos pero no somos los mejores, y presionamos mejor que muchos pero no somos los mejores", explicó.

En ese sentido, prefirió destacar la solidez que ha logrado el equipo adaptándose a las circunstancias de cada partido.

Por último, Martino tuvo una frase en particular para poner de relieve el desempeño de la selección argentina desde 2014 hasta este momento.

"Más allá de que la comparación entre el resultado de una final y el recorrido es demasiado grande, debemos pensar que tiene un mérito el recorrido", señaló, en sintonía con lo dicho por Messi días atrás.