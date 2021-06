La Selección Colombia, hoy y siempre con un volante de creación, con un número '10'

Si algo ha sido importante para la Selección Colombia en los dos primeros partidos con Reinaldo Rueda en la Copa América es la intención del entrenador de devolvernos a las raíces, a la idea de siempre de querer jugar bien al fútbol, de tener la intención de que sus jugadores en ofensiva se asocien, toquen, triangulen y también con la presencia de un volante de creación, de esos de paso lento, pero con inteligencia, de depurada técnica y con panorama y visión de juego.

De hecho, el gol del seleccionado colombiano frente a Ecuador conjugó elementos antes referidos y cuando se encontraron en el terreno talentosos como Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, sumado a un pivoteo de Miguel Ángel Borja.

Y este jueves, pese al empate 0-0 con Venezuela, es para destacar la actuación de Edwin Cardona, quien pesó en el partido especialmente en el primer tiempo. Llevó los ritmos del juego, lanzó bien de costado, habilitó a Duván Zapata, en una de las tantas acciones en las que Wuilker Faríñez salvó a los venezolanos e igualmente generó una opción de gol clara.

Bien sea Cardona, quien gana puntos en Copa América; James Rodríguez o hasta Juan Fernando Quintero, esa idea de Rueda de contar con un '10' es para aplaudir. El de la imaginación y el talento siempre ahí; rodeado por jugadores que cambien de ritmo como Juan Guillermo Cuadrado, el mismo Daniel Muñoz y otros que pisen el área constantemente y con facilidad como Mateus Uribe. Además, con delanteros de movimientos en diagonal o que salgan a pedir el balón en tres cuartos de cancha como Duván Zapata, Luis Fernando Muriel o el mismo Borja.

Pero como no todo es color de rosa, también hay que decir que hombres como Cardona no puede caer en lagunas, ya que en el segundo tiempo bajó el ritmo y la presencia, tanto así que Rueda lo tuvo que reemplazar. La exigencia no debe ser solamente para el antioqueño de Boca Juniors, también cuando le llegue el momento a James, a 'Juanfer' o al que sea.

Es mucho decir que ya nuestra Selección Colombia no juega solamente a los pelotazos, a un solo ritmo, sin pausas; como en el pasado reciente con Carlos Queiroz sentado en el banquillo.