"La Selección Colombia tiene gran plantel y un buen técnico para ser protagonista en Copa América"

Empieza la Copa América y la Selección Colombia espera conquistarla por segunda vez en su historia. Para ello, deberá empezar con pie derecho su participación, cuando enfrente a Ecuador, en su debut, el domingo 13 de junio.

El análisis previo ha sido minucioso. Por eso, qué mejor que escuchar una voz autorizada. En Gol Caracol, hablamos con Luis Fernando Saritama, exjugador de la Selección Ecuador, mundialista y quien fuera dirigido por Reinaldo Rueda.

¿Cómo analiza el partido, después de lo expuesto por ambas selecciones en la más reciente doble jornada de Eliminatorias?

"Si bien a Ecuador no le fue bien, ha encontrado una estructura de juego. Por otro lado, Colombia tiene una gran selección y un excelente cuerpo técnico, Los dos llegan bien a la Copa América. Será importante que los entrenadores vean a otros jugadores y los sepan usar en momentos determinantes".

¿Cuál es la mayor fortaleza de Ecuador, desde que llegó Gustavo Alfaro como técnico?

"Hay muchos jugadores que están en ligas importantes. Hace tiempo no pasaba eso. Por ejemplo, Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa) como extremo y Enner Valencia (Fenerbahçe) en el ataque, son grandes referentes. Pero también del fútbol local hay piezas importantes. Es el caso de Damián Díaz (Barcelona de Ecuador). Hay futbolistas de peso".

¿Qué concepto tiene de la Selección Colombia?

"Tienen gran equipo, con futbolistas de jerarquía, traen un proceso, hay jugadores desequilibrantes como Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina y David Ospina, y hasta el mismo James, aunque no esté. Además, en el frente de ataque tienen hombres que marcan la diferencia. De hecho, contra Argentina se vio cómo se recuperaron"

Ya que habló de James Rodríguez, ¿qué tanto pesa su ausencia y la de otro referente como Falcao García?

"A quienes nos gusta el fútbol, siempre queremos verlos en la Selección. Ahora, sorprendió que ninguno de los dos hubiera sido convocado. Ellos, además de ser buenos jugadores, ayudan al grupo y dan jerarquía. Pero uno conoce a Reinaldo Rueda y él siempre prioriza quién viene con buen ritmo, quién llega bien y quién ha tenido una buena temporada. De hecho, recuerdo que una vez me dejó afuera una Copa América, por no haber llegado al 100% debido a una lesión"

A usted lo dirigió Reinaldo Rueda, en la Selección de Ecuador, ¿qué opinión tiene de él?

"Siempre prioriza el equipo. Yo empecé mi historia en la Selección, con 'Bolillo' Gómez, después con Luis Fernando Suárez y luego llegó Reinaldo, quien es un enorme entrenador y pone mucha énfasis en cada detalle. Además, tiene un liderazgo que no solo practica desde la palabra, sino desde el ejemplo, logrando potenciar a sus dirigidos".

¿Alguna experiencia que recuerde y haya vivido con él?

"Varias, pero recuerdo una muy especial. Faltando uno o dos días para iniciar la Copa América, estaba lesionado y quizá me recuperaba y llegaba, pero él me explicó que estaría en la Selección cuando me pusiera al 100%. Me hizo entender muchas cosas. Eso, seguramente, fue lo que le dijo a James. Es algo positivo porque te reta. Quizá esas decisiones nos molesten como futbolistas, pero después uno entiende. De hecho, después me abrió las puertas para las Eliminatorias y jugué el 90% de los partidos".

¿Qué huella dejó Reinaldo Rueda como técnico de Ecuador?

"Creo que no lo aprovechamos del todo, en especial, para el cambio generacional que se venía, algo que en otras selecciones, como Chile y Colombia, sí hicieron. Sin embargo, fue un excelente entrenador".

La otra cara de la moneda es Gustavo Alfaro. ¿Qué le ha aportado a Ecuador?

"Le devolvió la estabilidad a la Selección. Además, los resultados lo ayudaron mucho con ese gran inicio en Eliminatorias. Es un entrenador práctico y que ha potenciado a los jugadores. Tiene experiencia y ese don de liderazgo. Es claro cuando gana y pierde. La autocrítica no la desconoce. Es un estratega equilibrado y lleva a Ecuador por buen camino".

¿Cuál sería un buen resultado para Ecuador en la Copa América?

"Siempre nos ha costado hacer buenas presentaciones en Copa. Por eso, el país ya exige resultados y más con esta gran selección. Sería fabuloso que no nos pase lo de las últimas veces, donde ni siquiera pasamos de primera ronda".

Y a Colombia, ¿cómo la ve?

"Tiene un enorme plantel, con jugadores de nivel, que brillan en Europa como Cuadrado, Muriel, Zapata, Ospina, entre otros. Pongo a Colombia dentro de los protagonistas de la Copa América. Eso sí, como el torneo ya no será en Colombia, la presión cambia un poco. Igual, tienen con qué llegar lejos".

A propósito de la sede de la Copa América. ¿Qué opina de la realización del torneo, bajo circunstancias de pandemia y situaciones de orden social?

"Ha sido un año complicado. Por la pandemia, no han sido temporadas fáciles para los jugadores, quienes llegan con un desgaste físico importante. Ahora, elegir a Brasil como sede, siendo uno de los países más golpeados por la pandemia, preocupa. Es exponer a los futbolistas a posibles contagios de coronavirus. Solo esperamos que Conmebol cumpla con todos los protocolos y nos nos tengamos que lamentar de nada".

¿Qué mensaje le envía a Colombia?

"Un fuerte abrazo para todos. Sabemos que han estado pasando por un momento difícil y por eso, decirles que estamos con ustedes. Ojalá todo retorne a la normalidad. Hace años, vivimos algo parecido, los entendemos. Ahora, en cuanto a lo futbolístico, que disfruten de una selección que está muy bien. El fútbol da alegrías y muchas veces eso ayuda a superar situaciones sociales".

¿Será que la primera alegría llega este 13 de junio?

"(Risas) Puede ser, pero siendo sincero, les deseo mucha suerte solo después del domingo. Eso sí, que gane el mejor".