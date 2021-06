La Selección Colombia ya comenzó su preparación para enfrentar a Perú

La Selección Colombia ya prepara lo que será su compromiso frente a su similar de Perú, el próximo domingo, a partir de las 7:00 p.m.

Y, este viernes, la 'tricolor' entrenará con miras al tercer cotejo de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2021, tal como lo afirmó Fabio Poveda, en el programa radial 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Colombia está llegando, sobre las 2:45 de la tarde (hora colombiana), al estadio donde entrenará con miras al partido contra Perú", expresó el periodista.

"Siguen en el camerino los jugadores, aún no han salido al terreno de juego. Nos dijeron que será un poco más exigente para los que no jugaron contra Venezuela. Ellos permanecerán en Goiania hasta el lunes, ese día se trasladarán hacia Rio de Janeiro, donde jugarán contra Brasil y allá se quedarán, porque en algún momento se pensó el regreso a Barranquilla, pero no será así", agregó en sus declaraciones.

En la mañana de este viernes, los jugadores descansaron tras el duro enfrentamiento contra Venezuela, esto con el fin de llegar en óptimas condiciones a la tercera fecha del certamen internacional.

Así las cosas, se espera que el combinado patrio no tenga mayores contratiempos en su preparación y se trabajen y mejoren todos los aspectos que Reinaldo Rueda crea necesario.

