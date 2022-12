La Selección Perú, con sed de revancha: se mide a Brasil en la final de la Copa América 2019

El equipo dirigido por Ricardo Gareca quiere que el 5-0 sufrido a manos de la ‘canarinha’, en la fase de grupos, quede en el pasado y que en la instancia definitiva del certamen se queden con el título.

"Le harán morder el polvo, lo golpearán, y no podrán matarlo!", decía el canto coral a Túpac Amaru. Desahuciado en fase de grupos, Perú reaparecerá a cobrarle cuentas en la final de la Copa América-2019 al mismo Brasil que casi lo liquida. ¿Podrá ahora derrumbar al gigante?.

En Perú todavía sigue la fiesta. "Uy, la alegría que tenemos en el país, la gente en la calle te saluda como si hubieras sido tú el que estuvo jugando ayer ante Chile", dice a la AFP el exjugador peruano Germán Leguía, mundialista de 1978 y 1982.

La selección peruana vuelve a una final de la Copa América después de 44 años, de la mano del DT argentino Ricardo Gareca, que también logró el retorno de los incas a un Mundial, al que no acudían desde España-1982.

Los peruanos han ganado dos veces la Copa América. Uno en 1939, cuando era un torneo de todos contra todos, y el segundo en 1975, una final propiamente dicha, en la que venció a Colombia en Caracas en el tercer partido.

- ¿Hay fórmula para ganar? -

Brasil tiene al arquero con más éxito en el mundo, Alisson, golero del Liverpool, vigente campeón de la Champions League. Perú cuenta con un aguerrido cancerbero, Pedro Gallese, del modesto pero tradicional Alianza Lima de Perú.

Allison tiene nueve partidos con su arco imbatido y Gallese hace poco se comió cinco goles del propio Brasil en fase de grupos. Pero este miércoles contra Chile atajó todo, hasta los malos deseos.

"¿Como le ganas a Brasil? Quítale la pelota a Dani Alves, quítale la pelota a Casemiro, él te pierde muchas bolas, Argentina lo apretó por mucho tiempo. Tienen que salir con la misma actitud con la que han salido ante Chile", dice Leguía.

Para el exmediocampista, en el juego entre Brasil y Argentina hubo una mala estrategia de marca a Dani Alves por parte de los albicelestes.

"Un zaguero se avienta a barrer a Alves. Hay que estudiarlo bien. Dani Alves no te va a picar la bola, porque no tiene esa velocidad, hay que esperarlo firme, no lanzarse", explica.

Para Leguía, Brasil llega este domingo al Maracaná con mucha presión. "Si Perú consigue mantener el juego y el gol de Brasil no llega, le va a costar más".

Brasil jamás ha perdido una Copa América como organizador -las ganó en 1919, 1922, 1949 y 1989- y espera que esta ocasión no sea la excepción. Perú, en tanto, vuelve a una final de este torneo después de 44 años.

- Una final es diferente -

El conocido comentarista deportivo Mr Chip -Alexis Martin Tamayo- publicó este jueves un dato preciso para la ocasión: En la Copa del Mundo de 1954, en fase de grupos Hungría goleó 8-3 a Alemania. Se volvieron a ver en la final, y fue Alemania la que venció 3-2.

Perú cayó 5-0 contra Brasil en fase de grupos. La Canarinha no espera al mismo equipo.

"Cada juego es una historia", dice el lateral Alex Sandro en un alto de sus entrenamientos de la Canarinha en la Granja Comary, cuartel general en Teresópolis, a unos 100 km de Rio de Janeiro.

El lateral de la Juventus coincidió con las declaraciones del peruano Paolo Guerrero, quien aseguró que en una final no existen favoritos.

"Estoy de acuerdo con él porque en la final puede pasar todo. Si existe favoritismo eso es en la prensa, en los hinchas. Perú creció mucho, está más atento que en el juego que tuvimos contra ellos", consideró.