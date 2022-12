Lionel Scaloni: "El recambio se hizo, pero sin cerrarle las puertas a nadie"

El seleccionador de Argentina dijo este martes, tras dar la lista de 23 convocados para la Copa América de Brasil, que se hizo un importante cambio respecto a los citados para el Mundial de Rusia.

También opinó sobre el presente de Lionel Messi, la convocatoria de Sergio Agüero, la ausencia de Gabriel Mercado y su objetivo para la Copa América.

- LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO

El recambio se hizo pero sin cerrarle las puertas a nadie. Los que no están en esta lista duelen, quisiésemos que la lista sea más grande. Pero hay que llevar 23 y tuvimos que tomar decisiones. Son momentos complicados que un entrenador debe asumir, pero no tenemos dudas de las decisiones que hemos tomado.

- SOBRE LIONEL MESSI Y SU ELIMINACIÓN EN SEMIFINALES DE LA LIGA DE CAMPEONES

Hablé días después pero para comentarle cómo iba a ser la planificación. No hablamos de eso.

- LA CONVOCATORIA DE AGÜERO

Lo conozco, es evidente, he estado en el cuerpo técnico anterior y lo conozco mejor que nadie. Los números de Agüero hablan por si solos. Estamos contentos de que esté con nosotros y solo falta que encajemos las piezas para darle la posibilidad de que pueda hacer lo mismo que en su club.

- PROBABLE ALINEACIÓN

La idea es jugar con cuatro defensores y a partir de ahí el rival o el momento del jugador dirá mucho. La lista está enfocada también ahí, hay jugadores que nos pueden solucionar diferentes cosas.

- OBJETIVOS PARA LA COPA AMÉRICA

Es importante el resultado evidente, pero también es importante el cómo. Lo más fácil era tirar a lo seguro, con jugadores que tuvieran cierta experiencia, pero es importante encontrar un equilibrio. Sino el famoso futuro nunca se va a producir. Esta lista es competitiva.

- LA AUSENCIA DE GABRIEL MERCADO

Es una cuestión de recambio. Juan (Foyth) tiene una edad en la que necesita aprender un montón pero, si no es ahora, ¿cuándo va a ponerse la camiseta de la selección?

- LA CONVOCATORIA DE DYBALA

Es un jugador que nos puede dar distintas soluciones. Consideramos que tiene que estar de nuestro lado, por eso está adentro. Nunca tuvimos dudas de él.

El entrenador brindó una rueda de prensa en las instalaciones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la provincia de Buenos Aires junto al director de selecciones naciones, César Luis Menotti, técnico campeón del Mundo con Argentina en el Mundial de 1978.

- MENOTTI, SOBRE LOS OBJETIVOS

El objetivo mayor es, en primer lugar recomponer la relación con la gente, pero como objetivo siempre son los Mundiales. Eso no quiere decir que esta Copa no sea importante. Ojalá encontremos el equipo lo antes posible.

- SOBRE MESSI

No creo que haya un tipo que sueñe ser más feliz de ganar un título con la selección argentina que Messi. No lo conozco, no hablé con él, ¿pero ustedes creen que si le preguntaban si prefería ser campeón del mundo con Argentina o ganar la Champions, iba a decir ganar la Champions?

Se agrega a los cuatro más grandes de la historia: (Diego) Maradona, (Alfredo) Di Stéfano, Pele y (Johan) Cruyff. Está en ese lugar. Ojalá llegue recuperado físicamente. Está feliz de estar en Argentina, si está acá es porque está feliz, seguramente aportará todo lo que pueda.

La Copa América de Brasil 2019 se jugará del 14 de junio al 7 de julio.

Argentina integra el Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Catar.

La Albiceleste debutará el 15 de junio ante la Tricolor, se medirá con la Albirroja el 19 de ese mismo mes y cerrará su participación en la zona de grupos ante Catar cuatro días más tarde.

