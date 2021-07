"Lo que hizo Emiliano Martínez es violencia simbólica, me importa un pito que Argentina me put..."

La celebración de Emiliano Martínez, contra Colombia, sigue dando de qué hablar en Argentina. Javier Castrilli, uno de los que más arremete contra el guardameta de la 'albiceleste', siguió dando declaraciones contundentes aún este miércoles.

"Nunca ponemos límites a los exapbrutos, a las cosas que nos afectan, vivimos quejándonos de la violencia y no nos damos cuenta que somos violentos. Lo que hizo Martínez es violencia simbólica y hay que ponerle límites, me importa un pito que la Argentina me put...", expresó hace pocos minutos en charla con 'ESPN'.

Todo esto, luego de que el golero atajara tres penaltis a los nuestros y festejara de una manera que llamó la atención de propios y extraños, lo que le valió para ser el tema de conversación un día después de la clasificación.

Así las cosas, la polémica sigue en su tono más alto, en medio de la preparación para la final entre Brasil y Argentina, del próximo sábado.

Colombia, por su parte, jugará contra Perú en la lucha por el tercer puesto de la Copa América, este viernes, a partir de las 7:00 p.m.

