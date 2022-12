Los cinco eventos futboleros internacionales, en los que el pueblo colombiano sacó la cara

Una Copa América en 2001, un Mundial de fútbol Sub-20 en 2011, dos suramericanos Sub-20 y un Mundial de Futsal FIFA, los eventos en los que nuestro país ha mostrado su mejor imagen. Este martes, la Conmebol confirmó la realización de la Copa América 2020 en sede conjunta entre Colombia y Argentina, en un hecho que vuelve a poner a nuestro país ante los ojos de Suramérica entera para el año que viene. En charla con Gol Caracol desde Río de Janeiro en donde se entregó la noticia, Ramón Jesurún manifestó que las sedes para el torneo en nuestro país son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Sin embargo, no es la primera vez que nuestro país recibe grandes eventos futboleros internacionales.

Cabe señalar que en el año 1987, Colombia organizó el torneo 'Juventud de América' con sedes en Armenia, Pereira y Manizales. El 8 de febrero de ese año, el seleccionado colombiano quedó campeón bajo la orientación de Finot Castaño y Hugo Gallego.

Desde ahí tuvieron que pasar 13 años para que el país le volviera a abrir las puertas a un certamen de nuestro continente. Así llegó la Copa América en 2001, que tuvo juegos en sedes como Barranquilla, Medellín, Cali, Armenia, Manizales y Bogotá y que coronó al seleccionado colombiano, dirigido por Francisco Maturana, como campeón tras vencer el 29 de julio a México, en El Campín, con gol de Iván Córdoba.

Posteriormente, ya en 2005, de nuevo la Confederación Sudamericana de Fútbol nos otorgó la organización del torneo Sub-20, que también se realizó en las capitales de los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda. Allí, Falcao García, Hugo Rodallega y Wason Rentería comandaron a nuestra Selección a un nuevo título.

Pero no solamente la Conmebol ha entregado la responsabilidad de eventos importantes, también la FIFA concedió la organización del Mundial juvenil de 2011 que dejó a Brasil como campeón. Las sedes fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Armenia, Manizales y Pereira. En ese entonces, el equipo nacional de la mano del profesor Eduardo Lara llegó hasta los cuartos de final, fase en la quedó eliminado a manos de México.

En 2016, el ente rector del balompié mundial aprobó la realización del Mundial de Fútsal. Medellín, Bucaramanga y Cali fueron las sedes. Colombia fue eliminada en los octavos de final, tras un 0-0 en tiempo reglamentario y el triunfo por penaltis de Paraguay con un marcador de 3-2. Al final, el ganador del certamen orbital fue Argentina, que superó 5-4 a Rusia, en el Coliseo del Pueblo, de la capital vallecaucana.

Cabe señalar que en dichos eventos futboleros, los aficionados colombianos han mostrado su mejor cara, han apoyado de principio a fin y se han entregado con jovialidad a los visitantes. Ahora, este 2020 presenta una nueva oportunidad de que Colombia transmita una imagen relevante ante los ojos del continente.