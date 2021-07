Luis Barbat: “Uruguay puede meter pierna fuerte, pero Colombia es más de proponer con el balón”

En Sudamérica se palpita lo que serán los cuartos de final de la Copa América , y ahí el duelo de la Selección Colombia vs Uruguay es uno de los más parejos y que acapara muchas miradas.

Por ese motivo, Luis Barbat, exarquero ‘charrúa’ y quien también conoce el fútbol de nuestro país, tras sus pasos por América, donde fue campeón de la liga en tres oportunidades; y también militando en Medellín, Tolima y Bucaramanga, habló con GolCaracol.com de lo que será el duelo de este sábado, desde las 5:00 p.m.

Además, Barbat recordó la vez que él con el seleccionado de Uruguay se enfrentó a Colombia, en la Copa América de 2004, en el encuentro para definir el tercer puesto, y que al final sería derrota para los nuestros por 2-1, en suelo peruano.

¿Cómo ve lo que será este duelo entre Uruguay y Colombia?

“Cuando Uruguay juega partidos de este tipo, en los que el margen de error no existe, es donde Uruguay nivela con el rival, achica el margen o diferencia. Para mí Colombia siempre tiene más juego que Uruguay, pero son un equipo que están acostumbrados a estas fases, son mañosos, tienen gente de experiencia, de mucho recorrido, no quiero decir que Colombia no lo tiene, pero el fútbol de acá está hecho para este tipo de duelo. Será un encuentro en el que Colombia tenga la pelota y Uruguay tratará de responder”.

¿Qué decir de esta actual selección de Uruguay?

“Está pasando, como Colombia, por una situación de recambio, muchos futbolistas llegando al ocaso de su carrera y otros pidiendo pista, pero más allá de eso, el fútbol que practica Uruguay no va a cambiar, con este técnico lo ha sido siempre, nunca Uruguay va a proponer o atacar al rival, o tener más porcentaje de pelota”.

¿Y del rival, de la Selección Colombia, cómo la ha visto?

“Un poco de lo mismo, no están Falcao y James, que son dos jugadores, junto con Ospina y Cuadrado, los más consagrados en la Selección, pero también tiene gente importante, que están saliendo. Wilmar Barrios es bueno, los dos delanteros en Italia, son futbolistas que vienen de buen nivel de Europa y el profesor Rueda le ha dado su impronta. Tiene un asistente como Bernardo Redín, que es un clase A, fue un jugador de una calidad, como la del ‘Pibe’ Valderrama, y a partir de ahí; es el paladar del fútbol colombiano”.

¿Qué tanto pesará la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado?

“Es una baja muy importante, porque Juan Guillermo es un jugador que tiene un uno contra uno importante, es uno de los pocos que puede romper una jugada con un mano a mano, con un desdoble, no solo lo que genera para el equipo, sino para el rival, no se le puede dar ventajas, de todas maneras porque no esté no creo que cambie Colombia, pero se puede sentir y toca ver como se presenta el partido”.

¿Dónde estará la clave del partido?

“Será un partido largo, no de muchos goles, Uruguay no es un equipo goleador, si bien tiene dos jugadores arriba de lo mejor que hay, pero no tiene una generación de juego, y es probable que Colombia que tengan 3 o 4 situaciones por tiempo, en cambio Uruguay es más de un fútbol que jugará con dos líneas de cuatro. Colombia sabe penetrar, y después un partido cerrado, Uruguay no tiene en problema en meter pierna fuerte y la pelota quieta y las salidas rápidas pueden complicar a Colombia, porque la tricolor es más de proponer, le gusta atacar, lo siente así, proponiendo con el balón. Será un encuentro muy táctico y nadie querrá regalar nada. En el poco error que va a tener, el que saque provecho de eso, se quedará con la victoria”.

¿Qué recuerda de su duelo contra Colombia, en la Copa América de 2004?

“Como en toda carrera tiene buenos momentos o de los otros, para mí ese partido fue el peor en mi carrera, fue una sensación muy rara, difícil de explicar. Yo hace dos años que me había ido de Colombia, conocía a todos los muchachos que estaban al frente, por eso fue el partido más difícil, desde el punto de vista emocional, no por jugarlo, porque uno lo juega. Pero me tocó, ganamos 2-1, pero en mi interior quedó esa sensación de no poderlo disfrutar como otros partidos, con alegría, fue algo difícil y siempre lo cuento, por eso mi sensación fue que fue el peor partido desde lo emocional”.