Luis Fernando Muriel, ilusionado y motivado: “Queiroz nos ayudará a superar lo hecho con Pékerman”

El delantero de la Fiorentina se mostró contento por estar dentro de los preseleccionados de la Selección Colombia para la Copa América de Brasil.

Los jugadores de la Selección Colombia ya están en modo Copa América. Una vez concluida la participación en sus respectivos clubes, esperan poner cuanto antes bajo las órdenes del seleccionador Carlos Queiroz y demostrar todas sus capacidades para entrar en la lista definitiva.

Publicidad

Uno de ellos es Luis Fernando Muriel. El delantero, que ingresó en la lista de 40 preseleccionados , cerró una temporada que inició en Sevilla llenó de incertidumbres, pero que este año, en Fiorentina, pudo sobresalir con goles y buenas actuaciones.

“Son muchísimos los jugadores colombianos en el mundo que quisieran vestir la camiseta, es algo único que conlleva esa presión de no rendir de la mejor manera”, afirmó Muriel a ‘Fox Sports’.

En atlanticense, que se ilusiona con ver su nombre el próximo 30 de mayo en la lista definitiva de los 23 jugadores que irán a Brasil, habló de la motivación con la que la Selección llegará al certamen continental.

“Se espera que después de todo lo bueno hecho con Pékerman, sea el momento de dar ese paso siguiente. Creo que el ‘profe’ dejó una gran huella en el fútbol colombiano, hay que mantener lo hecho y superarlo. Creo que con Queiroz, su experiencia y su bagaje a nivel mundial nos puede ayudar a eso. Esta Selección ya demostró que puede llegar a hacer grandes cosas y la Copa América es el primer paso, se pueden pensar en grande”, afirmó.

Publicidad

Vea acá: James Rodríguez ya se encuentra en Bogotá: presentó una iniciativa social

“Son entrenadores (Queiroz y Pékerman) bastantes similares en la forma en cómo ven el fútbol, entonces creo que seguiremos por esa etapa exitosa que dejó el profesor Pékerman", añadió.

Publicidad

Para Muriel, la Selección es un plus en el que lo importante es jugar. "La posición que prefiero es de segundo delantero. Pero en la gira de Asia me pidió (Queiroz) el trabajo por la banda, no tanto como un extremo, sino a partir de esa posición venir apoyar al creador de juego y en los momentos que tengas esa profundidad tener el acompañamiento hacia el delantero".

Bajo este panorama y confiado en ganarse la titularidad, el jugador de la Fiorentina no quiso tomar partido a la hora de elegir con quién preferiría jugar en la parte de adelante, si Radamel Falcao García o Duván Zapata.

"Son grandes delanteros. Con cualquiera te sentirías cómodo. Con Duván tuve la oportunidad de hacer casi todas las selecciones juveniles, lo conozco bastante bien. Y Falcao que ha marcado la historia del fútbol colombiano, que se sigue mantenido en nivel que te permite tener la tranquilidad que estas con un goleador", concluyó.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados