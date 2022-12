Luis Manuel Seijas: "Nuestro objetivo en Copa América es jugar la final del 7 de julio"

El volante de la Selección de Venezuela también se refirió al duelo de este viernes, frente a Argentina, a las 2:00 p.m., en el estadio Maracaná, en el que se juega un cupo a la semifinal del certamen continental.

El centrocampista Luis Manuel Seijas afirmó este miércoles que el objetivo de Venezuela en la Copa América 2019 es jugar seis partidos, lo que implicaría llegar hasta la final del 7 de julio próximo en el Maracaná de Río de Janeiro.

"Tenemos un objetivo claro que es jugar seis partidos y este es el cuarto", aseguró el jugador del club Santa Fe colombiano en declaraciones que concedió a periodistas antes del entrenamiento que La Vinotinto realizó este miércoles en Río de Janeiro de cara al partido del viernes con Argentina por cuartos de final de la Copa América.

"Tenemos un equipo para cosas grandes y un partido para hacer cosas grandes, en el que se necesita gente con experiencia", agregó.

Seijas admitió que superar a Argentina en cuartos es un gran obstáculo para disputar los seis partidos pero aclaró que, por lo que ha hecho en los últimos años, Venezuela tiene una gran oportunidad de protagonizar un gran partido y clasificar a semifinales.

El jugador dijo que los venezolanos no se pueden considerar favoritos para este partido pero aseguró que nadie puede negar que La Vinotinto está en un buen momento por lo que viene haciendo.

"No nos llamamos favoritos, pero, que tenemos una gran expectativa por poder darle una gran alegría a nuestro país, no te lo voy a esconder, no voy a ser recatado con la respuesta, claramente queremos ir a ganar", dijo.

"Sentimos que sí tenemos condiciones de ganar pero no por lo que ha mostrado Argentina en la Copa sino por lo que nosotros hemos demostrado y porque sabemos que somos capaces", dijo.

El centrocampista negó que Venezuela encare el partido del viernes como una revancha del disputado hace tres años en la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, en que los argentinos se impusieron por 4-1 precisamente en cuartos de final.

"Esta es otra generación, otro momento, y hoy en día hay una transición, que es un poco también lo que vive Argentina, que tenía en la época un grupo muy estructurado pero ahora llega con otros jugadores", afirmó.

"Tenemos ese clavo porque es la misma situación y la misma instancia, así que esperamos que sea un lindo día y creo que no hay mejor escenario como un estadio tan emblemático para el mundo del fútbol como el Maracaná para cambiar la historia", dijo.

Seijas, que en esa eliminatoria de cuartos contra Argentina falló un penalti por lanzarlo 'a lo Panenka' lamentó que aún hay personas que no han olvidado lo que ocurrió hace tres años pero dijo que, aunque no lo ve como una revancha, "sería lindo en este momento darle la vuelta a esa página".

Interrogado sobre la peligrosidad de Leo Messi, afirmó que se trata de un jugador que puede definir solo un partido y que por eso la misión de Venezuela será mantenerlo lo más lejos posible de su zona de confort, que es cerca del área.

"Mientras más lejos tengas a Messi del arco es mucho mejor, pero darte una receta (para detenerlo) no creo que haya un técnico que te la tenga", dijo.

Venezuela, que clasificó a cuartos de final como el segundo mejor del Grupo A, se medirá a Argentina, el segundo mejor del Grupo B, tres años después de que La Vinotinto fuera eliminada de la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos tras sufrir una goleada por 4-1 precisamente en cuartos de final frente a Argentina.

Pero en el último partido entre ambas selecciones, un amistoso disputado en Madrid en marzo pasado, Venezuela se impuso por 3-1 a una Argentina que contó entonces con el regreso de Lionel Messi.

